基金产业：英知名基金经理出售所持汇丰股权，担心调查导致巨额罚金

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透伦敦9月1日 - 英国最知名的基金经理之一Neil Woodford称，他已经售出其基金持有的汇丰控股 股权，称是因为担心汇丰受到若干行业调查的潜在影响。
“我尤其担心目前对伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)和外汇市场历史操纵情况的调查，这可能会导致汇丰面临巨额罚金，”他在其基金网站上写道。
“这些不仅被监管者视为潜在的严重违规行为，汇丰还很有可能会支付巨额罚金。”
据7月底基金资料显示，Woodford旗下的CF Woodford Equity Income Fund资产中，有2.68%为汇丰股份。(完) (编译 朱晓军；审校 高琦)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。