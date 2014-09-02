重温稿-《中国新债预测》国开行四期债收益率料接近二级，资金宽需求应平稳

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* • 招标品种: 国开行第20、19、21和22期增发
* • 期限及金额上限：5/7年：50亿元；3/10年：40亿元
* • 招标时间: 3/5年：9月2日上午9:30-10:30
* • 7/10年：9月2日上午9:30-11:10
* • 受访人数: 7位(券商、银行)
* • 预测区间:4.60%-4.70%；4.75%-4.86%；4.84%-4.98%；4.87%-5.01%
* • 预测均值:4.66%；4.81%；4.92%；4.95%
路透上海9月1日 - 中国国家开发银行 周二将招标增发四期固息金融债。路透调查显示，月初资金较为宽裕，且国开行上周暂停新债发行，对明日新债需求有部分支撑，料其收益率定位接近或略低于二级。
“资金也可以，上周(国开)没发，这周可能有点需求的。”上海一商业银行交易员称。
华东一商业银行交易员则指出，今日公布的官方和汇丰数据双双出现回调，显示经济仍面临下行压力，但债券市场反应并不大，预计明日新债定位接近二级。另外，目前现券收益率曲线较为平坦，中短端可能价值略高，但目前市场亦较关注经济是否企稳复苏，新债长端亦有需求。
银行间市场固息政策性金融债--国开行到期收益率曲线 中，3/5/7/10年最新收益率分别为4.6898%、4.8352%、4.9146%和4.9831%。
中国8月官方和汇丰制造业采购经理人指数(PMI)均自数月高点回调，因需求下降抑制生产，导致新订单和生产指数双双快速下滑。这表明中国经济内生下行压力仍然存在，未来仍需政策支持。
上述四期债中，三年为20期债 的第三次增发，五年为19期债 的第五次增发，七年为21期债 的第三次增发，10年为22期债 的首次增发。
具体发行条款如下：
第20、19、21、22期增发
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发行上限 5/7年：50亿元；3/10年：40亿元
期限/计息方式 3/5/7/10年固息
招标时间 3/5年：9月2日上午9:30-10:30
7/10年：9月2日上午9:30-11:10
招标方式 单一价格(荷兰式)
缴款日 9月4日
起息日 3/7年：8月7日
5年：7月24日
10年：8月21日
分销期 9月3日-9月4日
上市日 9月10日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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债券承揽费按认购债券面值计算，三年期为0.05%，五年期和七年期为0.10%，10年期为0.15%；各品种均无兑付手续费。(完) (发稿 丁淑琴； 审校 曾祥进)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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