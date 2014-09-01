《交易视点》中国央行9月有望适当放松政策，但难见全面降准降息--中金

路透上海9月1日 - 中国大型投行--中金公司最新利率策略周报认为，9月对中国债市是很重要的一个月，市场争论已久的货币政策放松力度和形式问题在9月都会有更为清晰的答案，也意味着市场的分歧将会缩小。

综合来看，判断一种概率相对大的情景是，央行在9月可能会有一定程度的放松来回应市场，也减轻自身在政策层面的压力，但可能不是全面的降准降息。

较为可能的一种操作是重启逆回购，并适度下调逆回购发行利率来对宏观数据予以回应，既避免了铁板一块的形象，也不会造成过度刺激或者违背微刺激的不良后果。

**充分博弈的9月**

在经济新常态中，产能过剩和财务杠杆难以持续上升压制着经济所能承受的利率上限，但利率市场化的加速推进则又在逐步推高无风险利率的波动中枢。

在这种经济潜在增速放缓以及利率市场化持续推进的新常态下，利率的新常态是各种利率开始趋于收敛，无论是信用利差还是期限利差都被压缩到较低的水平。

在这种利率逐步收敛的新常态中，短期无风险利率的变动成为了整体利率水平变动的关键。而目前市场的纠结在于，央行引导的货币市场利率走廊管理区间尚未看到有方向性的突破。

9月份将会是市场和央行博弈最充分的一个月，赌局的揭晓将有助于后期市场走势的明朗化。但是今年政府一直强调微刺激而不是全面刺激，主要是考虑到全面刺激不利于经济结构的调整，也不利于降低企业和地方政府的杠杆。

因此8月份的数据对市场、对政府都是一种考验。如果较差的经济和金融数据公布出来，政府仍坚持以微刺激和定向刺激为主，不进行全面放松，那么年内剩余月份进行全面放松的可能性就微乎其微。

反之，如果有较强力的放松，尤其是货币政策的放松（比如降准降息），则市场的预期也会发生很大的变化，即可以确认政府的政策基调发生了本质变化。

**货币政策局部定向放松可能性大**

我们对政策的看法一直是决定动用降准降息的概率会比较小，更多的可能是采用局部定向的放松手段。原因有几个方面。

（1）降息并不能有效提振融资需求。

（2）货币政策不能单独使用，缺乏财政政策的配合，效果大打折扣。

（3）往前看，美国的加息预期逐步增强，美元指数走强，如果中国显性放松货币政策，则两个大国之间货币政策的差异可能会导致资金流向的变化，也不利于人民币在一两年内加快完成国际化。

（4）在不明显放松货币政策的情况下，通过市场引导人民币汇率贬值可能比放松利率对经济的作用更明显一些。

如果观察央行公开市场操作、国库现金存款、定向降准、SLO和SLF等工具，可以看到，7月份以来，央行通过各种工具主动投放的基础货币是边际递减的，而2-6月份是边际递增的，这也较大程度体现了央行不希望大幅放松的政策意图和政策取向。

**9月债市机会**

9月份债市的机会在于数据较差倒逼央行较大力度放松，但反之，如果没有看到较大力度的放松，则需要提放资金面冲击带来的风险。

9月份是季度末，冲存款如果叠加新股IPO的发行，那么可能会带来资金面的再度紧张，资金面的冲击不能忽视。与6月份相比，目前资金面的不均衡状态实际上更为严重。

此外，我们更为担心的是9月末冲存款的情况会比预想的更为严重。虽然监管机构较为反对时点末冲存款来维护监管指标从而扰乱市场。但目前为止并没有十分明确的法律法规以及新的监管指标来限制这一点。

今年银行的经营面临着多重困难。与此同时，银行的业绩考核依然十分严格，贷款增长、存款增长以及利润增长都是死任务，完不成可能导致绩效奖金拿不到，而银行又面临着降薪的压力。

对于银行的分支行而言，在这些考核目标当中，贷款由于担心产生不良，因此不容易冲业绩。相对而言，冲存款来实现业绩目标是权衡目前经济环境下最理性的选择。因此，三季度末可能又会引发一场抢夺存款大战，导致资金面的扰动。

总结一下，我们认为9月份对债市是很重要的一个月，市场争论已久的货币政策放松力度和形式问题在9月份都会有更为清晰的答案，也意味着市场的分歧将会缩小。

好的情况下，央行货币政策如果真因为经济数据较差以及流动性压力而出现显性的较大力度放松，如降准降息，则货币市场利率中枢会有所下移，从而为债券收益率进一步下行腾出空间。

反之，如果货币政策只是较小力度的放松，如重启逆回购以及小幅下调逆回购利率，那么这种小幅度的放松可能不能抵消9月份冲存款以及叠加IPO冲击的效应，货币市场利率的上升可能会小幅推升债券收益率，同时，市场对于央行放松的预期会逐步消除，这可能会导致交易型资金进一步撤出，带来收益率的向上调整。

在货币政策放松的赌局揭晓前，投资者可以下注。但由于交易型机构之前已经赚的盆满钵满，因此这种下注，如果赢面不是很大的情况下，更合理的做法是旁观。反而是如果9月份收益率因为资金面收紧，利率债净增量再度上升等因素导致收益率向上调整，可能会带来更好的介入机会。

因此，我们建议投资者不急于加仓，保持现有仓位，留出一定富裕现金等待市场变盘是更合适的策略。

进一步往前看，市场博弈的另外一个重点是房地产市场是否会出现像样的金九银十，从而带来房地产市场企稳的预期。再往前看，到年底，通胀是否会因为猪周期起来则是另外一个中期博弈焦点。但眼下就先拭目以待9月份的好戏。

**8月经济数据前瞻**

消费方面，汽车及石油制品消费放缓，房地产相关消费增速受制于高基数，黄金消费依然低迷，考虑通胀有所回落，8月社会消费品零售总额同比增速或降至11.8%。

投资方面，房地产投资企稳，基建投资小幅回落，制造业投资处于低位，1-8月固定资产投资累计同比增速或持平于17%。

外贸方面，随着发达经济体持续复苏，外需有望继续回暖，出口或保持两位数增长；考虑房地产市场或将边际改善，内需趋稳有利于进口恢复。预计8月出口同比增长10.6%，进口同比增长2%，货物贸易顺差或达450亿美元，外贸对经济拉动有望保持在高位。

供给方面，由于去年同期高基数影响，叠加经济动能有所减弱，8月工业增加值同比增速或降至8.3%左右。工业价格方面，由于流通领域生产资料价格环比降幅扩大，预计8月PPI环比下降0.2%，同比增速小幅降至-1.2%。

消费价格方面，食品价格环比上涨，非食品价格环比平稳，8月CPI同比或小幅降至2.1%左右。

货币信贷方面，贷款增长仍较为乏力，贷款和社融增速将继续回落，M2增速或降至13.1-13.2%。8月份前几周，银行信贷投放进度仍不如人意，股份制银行的信贷投放面临不少因素的制约；银行存款增长仍比较乏力，贷存比对部分银行仍有影响；预计8月份新增贷款可能在6000亿附近，贷款同比增速可能进一步降至13.1%附近。

受贷款增长缓慢以及非标萎缩的影响，8月份社融增量也会低于去年同期，可能在1.1-1.2万亿的水平，社融同比增速会从上月的15.7%降至15%附近。在贷款增长不高，且外汇占款回升规模有限，加上财政存款可能因为土地出让金补缴而上升等因素，8月份存款的增长仍会比较乏力，导致M2同比可能进一步下跌至13.1%-13.2%。

前瞻性的看，M2是否能保持在13%的目标值上方，取决于政策能否有效刺激实体融资需求以及改善银行风险偏好。但总体来看，即使后续几个月社融和贷款不大幅增长，只要保持与去年往年接近的增长量，M2明显且持续降至13%以下的可能性仍不高。(完)