CNH动态：月末购汇已结束，短期人民币即期料仍偏强

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透香港9月1日 - 离岸人民币现汇 周一小幅区间震荡微幅走升，中间价则有所走贬。交易员反映月末购汇因素已结束，短期人民币走势可能会偏强。
8月离岸人民币即期仍延续6-7月的强势，全月走升0.52%。分析师认为，目前人民币中间价基本保持平稳为主，在一定范围内料央行均会保持容忍不会轻易干预，如果中国出口继续保持强势，则实需盘的结汇压力会较大。
“最近CNY(在岸)比CNH强势，CNH即期基本是谨慎跟随，盘中区间波幅不大，尤其是在中国官方PMI数据公布后，市场分歧有所加大，最近还是要看实盘购汇情况，但短期来看，人民币还是会偏强。”一位中资银行交易人士称。
周一公布的数据显示，中国8月官方采购经理人指数(PMI)降至51.1，为连升五个月后首次出现回调，且低于路透调查预估中值51.2；汇丰(HSBC)8月中国制造业PMI终值则为50.2，略低于初值50.3，且创三个月低点。这表明中国经济内生下行压力仍然存在，未来仍需政策支持。
本地时间17:12时，离岸人民币现汇 报6.1455，较上交易日微涨38个点子，在岸即期 周一微幅收升至6.1428，两地即期均与中间价反向，而在岸价格则高于离岸即期。
同时间，无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.2250/2280，上日在6.2280，微涨0.05%。一年期NDF已较离岸即期汇率贴水1.29%。亦有市场人士表示，中期内中国有可能再次稍对出口产生依赖，进入的外商投资可能走弱，中期看人民币面临下行风险。
全球汇市上，欧元兑美元周一触及一年低点，投资者在本周政策会议前增持欧元空仓，且有关乌克兰危机的忧虑令欧元区经济复苏持续面临风险。尽管地缘政治形势紧张，却未见日圆出现大量避险买盘。这使美元兑日圆 小升0.1%至约104.15日圆。（完）
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人民币外汇期权 (记者 赵红梅; 审校 张喜良)
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