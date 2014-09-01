投行观点：中国预算法修改过关将有助缓解地方政府融资难--瑞银

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京9月1日 - 历时10年，素有“经济宪法”之称的中国预算法修改终于获得人大表决通过。投行瑞银认为，这是财税改革进程中的重要里程碑，将帮助缓解地方政府融资难问题，并强化地方预算硬约束。
“预算法四审通过，是财税改革进程中的重要里程碑，为地方政府通过中国债券市场筹资铺路，”瑞银在研究报告中称，其它亮点还包括预算编制更加细化、强制性预算公开等。
报告指出，允许地方政府发行市政债，将带来更为透明、稳定、低成本的融资，取代目前依靠融资平台和企业渠道进行的不透明借贷（主要是银行贷款，还有部分是影子银行）。
而且，除了提供一种低成本的融资途径，新预算法亦致力于解决一些根本性问题，譬如预算编制和调整规范化、强制预算公开并接受人大监督、削减转移支付、政府和国企责任更清晰划分等。
瑞银认为，更透明、时间更长的地方政府债券发行，将吸引国内机构投资者和储户、包括QFII(合格境外机构投资者)和RQFII(人民币合格境外机构投资者)在内的外国投资者的青睐。
“鉴于财政改革将循序渐进，预计预算法实施将透过拉低融资成本、延长存量债务久期，帮助缓解地方政府融资难问题，并强化地方预算硬约束，”报告称，这应有助于缓解金融体系面临的系统性风险，尤其是在地方政府持续依靠举债支应公共支出，以托底经济增长之际。
中国全国人大常委会周日表决通过修改预算法的决定。根据此前公布的预算法修正案草案，将允许地方政府发债来筹集资金，并规定地方举债只能用于公益性资本支出，不得用于经常性支出。 （完） (发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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