中国证券：新三板做市转让方式实施首周做市商以净卖出为主

路透北京9月1日 - 中国全国中小企业股份转让系统公司（俗称“新三板”）发言人隋强周一表示，从做市转让方式运行首周的交易情况来看，自然人投资者和机构投资者大致以净买入为主，做市商整体以净卖出为主。

“由于刚刚才一周五天，数据应该讲无论从稳定性还有代表性来讲可能还差点事，所以说机构的买卖和个人投资者之间买卖行为差异的特点可能还需要后续持续的观察。”他说。

他并指出，在做市转让方式刚刚起步阶段，首批进行做市交易的企业股权分散度仍不足，做市商持有多数可流通股，为维持市场流动性，做市商在目前阶段会出现相对净卖出的情况，后期投资者和做市商之间将逐步达到买卖平衡的状态。