更正-台湾经济指标预测--9月2日至11月20日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
(更正：表格中9/22公布之季调失业率前值为3.95%，非“3.97%”) 以下为台湾近期预定公布的经济数据: * 9月1日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 9/5 0830 消费者物价指 8月 -- +1.75% 数(CPI) 9/5 1610 外汇存底 8月底 -- 4,236.61亿美元 * 9月8日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 9/9 1600 出口 8月 -- +5.8% * 9月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 9/22 1600 外销订单 8月 -- +5.7% 9/22 0830 季调失业率 8月 -- 3.95% 9/23 1600 工业生产指数 8月 -- +6.08% 9/25 1610 M2年增率 8月 -- +5.63% 9/25 1700 重贴现率 第三季 -- 1.875% * 11月17日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 11/20 1610 经常帐 第三季 -- 顺差164.7亿美元 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 -- -- 经济成长率 第三季 -- 3.74% (统计值 ) 参看全球经济数据相关资料，点选 参看台湾经济数据相关资料，可点选 ；相关新闻请点选
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路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。