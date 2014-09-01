更新版 1-台湾货币市场：月初短率明显回落，银行近提存期底积极回补积数

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
* 月初利率明显回落
* 本提存期期底资金宽松度不如前月
* 短票发行量少，利率亦下滑 (更新拆款数据及存单细节)
记者 林妙容
路透台北9月1日 - 台湾银行间短率周一在新月份开始后，明显回落。银行人士表示，多数银行在本提存期仅剩三个交易日之际，积极回补积数；市场整体资金虽然重回宽松，但从累计超额准备数字来看，宽松度则不如前月。
资金调度人士指出，虽然资金需求没有明显回升，但央行收受隔夜资金看来力道不小，令市场的资金仍能有适当去处，也令累计超额准备数字目前仅有67亿台币。市场资金似有逐月由宽松趋于中性的走势，令部分有拆入需求的金融机构，在本月月底/季底来临前谨慎以对。
〞市场整体还是宽松，就看央行冲销overnight(隔夜资金)的力道。〞一家本地大型行库资金调度人士说。
市场人士指出，近几个月来拆款市场逢月底利率走高、月初回落已成常态，但今天的月初宽松情形不如以往，拆款利率在回落之际较长天期底部利率仍受支撑，已近9月中旬的两周期拆款今日仍见0.465%，显示市场对本月底/季底的资金情势保持观望。
台湾拆款中心公布的数据显示，银行体系39家主要银行7月提存期累计超额准备为3,837亿台币，较上提存期减27亿，或0.7%。但8月提存期累计至上周五为止为67亿台币。
银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.386%，上日收报0.388%；今日区间在0.295-0.400%，上日在0.295-0.450%；一周拆款利率区间在0.380-0.420%，上日为0.380-0.510%。两周拆款利率区间则暂在0.388-0.465%，上日为0.390-0.520%。
**票券商缺口小令利率下滑**
短票市场方面，票券交易商表示，月初短票发行量较低，票券商的资金缺口不大，加上银行买气不弱，令短票利率下滑。不过上周五与银行交易的10天自保短票利率高位一度上扬至0.66%，虽然成交仅有少数，但显示近几个月每逢月底的利率走高效应明显。
〞我们对季底很谨慎，从现在起就是每天控管。〞一位大型票券交易员说。
票券商指出，今日市场资金供应仍然充足，加上缺口小，对利率的影响不大，不过接下来若短票发行量增高，将密切观察银行供应资金情况。
今日30天自保短票利率主要成交在0.59-0.60%，0.61%为少数，上日主要成交在0.60-0.61%。
据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票买卖断平均成交利率为0.597%，略低于前一日的0.606%。上日10天自保短票买卖断平均成交利率为0.619%，则高于前一日的0.618%。
路透调查显示，预估台湾9月提存期30天自保短票利率区间料在0.59-0.63%，季底紧缩效应料为利率走高与否的最大变数。
台湾央行周一公布，共发行2,118.2亿台币存单。与今日存单到期金额2,117.7亿相较，存单发行余额增0.5亿。
本周存单到期金额1兆1,024.7亿台币，其他交易日资金到期情况分别为：周二1,046.50亿台币、周三888.5亿台币、周四3,351.5亿台币、周五3,620.5亿台币。
拆款中心资料 显示，周一超额准备为1,161亿台币，累积超额准备为1,228亿台币、加计前期1%的超额准备为2,620亿台币。
**债券附买回利率稳于区间**
债券市场附买回(RP)利率平稳于区间之内。资金调度人士表示，月初资金明显回笼，投信找券需求大，令RP利率向区间低位靠拢。
交易员表示，月初资金明显转为宽裕，这令RP利率向区间低位靠拢。而票券商在经历上月底拉高了票/债的库存之后，今日趁着投信资金转多，引导投信的资金落点到较长天期。整体而言资金情势宽松平稳。
〞今天的钱是多很多，很明显。〞一位证券商交易员说。
另一家证券商交易员则表示，9月底逢季底以及央行将召开理监事会议，预估届时资金情势将较为吃紧。不过到月中之前预料资金都能够维持类似目前平稳宽裕的局面。
台湾央行将于本月25日召开第三季的全体理监事会议。
今日证券商10天内公债的附买回利率主要成交区间在0.53-0.54%，0.53%成交较多，上日的少数成交高点0.55%，今日已不复见；30天内公司债RP利率主要交投同上日在0.63-0.64%，今日低位偏多。
今日票券商10天左右公债的附买回利率主要成交区间在0.40-0.50%，同上日；10天左右公司债附买回利率成交也同上日在0.53-0.55%，利率高位以两周以上天期为主。
本周债券交割或还本：周一中租迪和40亿台币公司债还本、台电32.5亿台币公司债还本，周四元大银行63亿台币次顺位金融债交割，周五5亿台币玉山银行次顺位金融债还本。(完) (审校 张喜良)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。