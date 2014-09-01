《交易视点》中国央行定向宽松预期升温，债市仍有走强空间--中信证券

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透上海9月1日 - 中国中信证券 最新债券市场周报认为，日前中国央行再次“定向宽松”显示政府对经济的担忧再次升温，并且传递相对宽松的货币政策意图，预计央行将维持资金面处于相对宽松，定向宽松的货币政策有望进一步强化。
对于债券市场来说，IPO和月末冲击过后，市场仍有继续走强的空间，对交易型机构而言，建议把握机会进行波段操作；对配置型机构而言，金融债品种仍具备一定的相对价值优势。
**经济面临下行压力**
从几方面数据我们判断经济可能再次面临下行压力，并且预判受基数效应和增长乏力双重因素影响，8月份的工业增速有创年内新低的风险。
首先，8月份汇丰PMI初值较上月终值大幅回落，显示经济回升力度不足。
第二，货币信贷增长可能偏低，从而制约内需增长。由于对经济的悲观预期以及不断上升的不良资产，银行惜贷情绪明显，加上实体经济融资需求偏弱，一度传闻信贷投放延续低迷。
第三，发电量增速大概率为负增长。历史上仅08年金融危机以及春节错位期间发生过负增长，如果8月份发电量同比增速下滑至0%以下，对应的工业增速有可能在8.5%以下。
**CPI低位徘徊**
8月份食品价格出现季节性上涨，但是从高频数据来看，涨幅弱于季节性的可能性较大。
从月度数据来看，7月份商务部统计的食用农产品价格累计上涨0.26%，其他口径的食品价格涨幅更为显着。
农业部统计的农产品价格环比上涨1.15%，统计局公布的50个城市主要价格指数环比涨幅为0.51%，但即使食品价格环比涨幅为0.5-1.0%，仍然弱于过去五年平均1.3%的涨幅。
从非食品来看，8月份购进价格指数出现回落，预计非食品价格难以明显反弹，以历史均值0.1%估算非食品价格涨幅，预计8月份CPI同比在2.1%-2.2%之间。
由于去年8-10月CPI环比增速不低，尤其9月份季调环比折年率达到6%，预计未来三个月的通胀都将低位徘徊，9月份CPI有望跌至2.0%以下。(完)
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波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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