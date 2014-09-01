香港个股：汇源果汁称将拓展国际市场，以补充产品及技术不足

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透香港9月1日 - 中国最大果蔬汁生产商--汇源果汁 周一称，未来拟拓展东南亚、欧美及香港市场，以填补其产品的空白部份及技术上的一些不足。
汇源果汁国际市场总经理李丰硕在记者会表示，目前汇源果汁覆盖了国内所有水果品种，拓展东南亚项目主要填补了其目前亚热带果汁的空白。
同时，汇源在中国有销售团队及销售渠道，而欧美品牌可以补充汇源在技术方面的不足，双方合作后，汇源可为欧美品牌做代加工生产及销售渠道的拓展。此外，汇源百分百果汁将于10月登陆香港市场。
“未来的中国市场，潜力非常巨大，例如越南百分百的市场占比是我们的五倍，所以我们的果汁饮料，包括茶、咖啡，都有巨大的发展空间。”汇源副总裁于洪莉在谈到国内饮品市场时称。
在市场推广策略方面，该公司将推动与年轻消费群体的互动，并且将包装升级，使其更贴近年轻消费群体，使品牌更加年轻化。
汇源果汁稍早发布中期业绩，上半年纯利按年降82%至2,047万元人民币，主因中、高果资源的分配不合理及中、高果价格上调后，未与消费者良好互动所致，期内毛利率按年降1.4个百分点，至29.4%。
公司并称，下半年将在产品聚焦、销量提升、果园物料精简、果业上下游整合的协同效应、费用管控、提高费用投入有效率方面改善毛利率，预计下半年可回升至三成的毛利率。
汇源果汁今天收低9.55%，报3.03港元，过去三个月累计跌逾23%。(完) (发稿 张亚璇; 审校 梁慧仪/张喜良)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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