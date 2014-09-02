《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月2日

*工商时报：

--台湾近来新车买气旺，连传统诸事不宜的农历鬼月也挡不住，在豪华进口车品牌领军下，8月台湾新车销量一举突破2.3万辆、年增8.8%。

--房地合一课税政策，牵动不动产业界敏感神经。据了解此事人士指出，财政部近期讨论房地合一的长期优惠减征规定，初步拟参考采用韩国制度，包括自用住宅与长期持有的减征优惠，可有多种选项，例如依照持有年数设定不同的减免税率。此外财政部也将评估排富门槛。

--立法院昨日进行新会期立委报到，外界关心两岸相关法案是否有具体进展，但是立法院长王金平说，这会期最重要的是总预算案，对于其他经济草案将〞尽力努力〞。

--中信金控 8月底宣布子公司中信人寿将参股大陆农银人寿19.99%股权，但因中信金控今年3月曾被金管会开罚，一年内不得进行任何转投资，金管会主委曾铭宗昨天表示，暂不受理中信金控的投资案申请，但可协助预审，只是核准日必须是明年3月11日之后。

*经济日报：

--电信业者推第四代行动通讯（4G）手机高额补贴抢客，将掀起台湾新一波手机换机潮。业界预估，以今年底台湾4G用户数150万户、每户补贴1万台币估算，今年电信业补贴4G手机总额上看150亿台币。

--金管会上半年金检银行、寿险公司及票券公司，发现部分金融机构仍出现低价竞争、未落实放款定价政策等缺失，金管会将强化定价政策的监理，海外市场若杀价竞争，将列入海外设点准驳参考。

--饭店业即将涌现新一波人力扩充潮，今年下半年云朗、寒舍都有大型馆外餐饮进入营运，加上六福、西华、福容等集团近一年都有新旅馆据点诞生，九大集团预估未来一年人力缺口超过4,200人，规模堪称历年最大。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。