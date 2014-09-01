台湾汇市：台币实质交投区间微升，因台股强势及外资汇入

* 台股强势令台币实质交投区间微升 * 外资偏向汇入、出口商进场追价 * 明日实质交易估在29.820-29.880 路透台北9月1日 - 台币兑美元 周一实质交投区间微升。交易员认为 ，受惠于台股表现强势及外资偏向汇入，市场多数预期短线台币可望呈现缓升格局，不过今 日交投偏淡，后续关注外资汇入力道及台股动向。 汇银人士指出，外资已连续12个交易日买超台股金额达660亿台币，且外资持股高达七 成的台积电 今日收涨3.6%，此皆加深台币实质交投缓升的预期，牵动出口商在台 币29.870附近进场抛汇，料在欧洲央行宣布利率决定前，台币主交投仍可望持续区间微升。 〞股票表现太好，加上真的有些汇入，让美元卖压稍重一点 。〞一位外银交易人士说 。 上述外银交易员亦称，预期短线台币升值幅度将跟台股有高度相关性，料台股涨幅不会 一次攻顶，回档也见支撑，较利于台币实质交投缓涨，至于今日汇市交易量萎缩或跟美国金 融市场周一休市一天有关。 台币今日主要交易区间在29.858-29.885，上日交易区间在29.877-29.907。交易员并预 估明日台币主要交投区间在29.820-29.880。 台湾股市 周一收高，涨幅优于多数亚洲股市；证券交易所资料显示，外资及陆 资在台股买超84.98亿台币，连续12个交易日买超共计660.59亿台币。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价幅度 持平于上日；一个月远汇报价 尾盘在29.824/29.844左右，上日纽约盘收在29 .828。 印尼卢比周一下滑，但在印尼公布7月录得小幅贸易顺差后，扳回部分跌幅，多数新兴 亚币小幅上涨，亚股强劲抵消了中国制造业数据疲软的拖累。 本周全球主要经济数据和事件为： 9/1(一)：德国第二季GDP、法国、德国、欧元区制造业PMI、英国7月消费者信贷、8月 制造业PMI、2014年布莱德战略论坛(至9月2日)； 9/2(二)：日本7月加班工资、欧元区7月PPI、美国8月制造业PMI、美国供应管理协会8 月制造业指数、7月建筑支出； 9/3(三)：中国8月官方非制造业PMI、法国、德国、欧元区服务业PMI 8月终值、英国服 务业PMI 8月终值、欧元区7月零售销售、美国ISM 8月纽约企业活动指数、美国7月工厂订单 、耐久财(耐用品)订单7月修正值、韩国GDP第二季修正值、日本央行货币政策委员会会议、 英国央行货币政策委员会会议、欧洲央行执委劳滕施莱格发表有关欧洲监管政策的演说、美 联储公布经济褐皮书； 9/4(四)：法国第二季失业率、德国7月工业订单、美国8月ADP民间就业岗位、美国第二 季非农生産率、加拿大7月贸易收支、美国8月服务业和综合PMI终值、美国ISM-8月非制造业 PMI、日本央行政策决定、英国央行利率决定、欧洲央行利率决定、美国克利夫兰联储总裁 梅斯特发表讲话、美联储理事鲍威尔发表讲话； 9/5(五)：台湾8月CPI、德国7月工业生産、欧元区GDP第二季修正值、美国8月非农就业 数据、加拿大8月就业数据、第二季劳动生産率、达拉斯联储总裁费希尔发表讲话、欧洲央 行执委普雷特发表讲话、波士顿联储总裁罗森格伦发表讲话。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.968 29.970 29.858-30.000 29.975 4.62 6.85 元太外汇经纪公司 29.965 29.968 29.857-29.973 29.973 2.02 2.76 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.040/-0.030 -0.040/-0.030 美元/台币六个月期 -0.180/-0.160 -0.180/-0.160 (完)