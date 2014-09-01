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亚洲 | 2014年 9月 1日 星期一 17:51 BJT

台湾汇市：台币实质交投区间微升，因台股强势及外资汇入

* 台股强势令台币实质交投区间微升
    * 外资偏向汇入、出口商进场追价
    * 明日实质交易估在29.820-29.880

    路透台北9月1日 - 台币兑美元  周一实质交投区间微升。交易员认为
，受惠于台股表现强势及外资偏向汇入，市场多数预期短线台币可望呈现缓升格局，不过今
日交投偏淡，后续关注外资汇入力道及台股动向。
    
    汇银人士指出，外资已连续12个交易日买超台股金额达660亿台币，且外资持股高达七
成的台积电 今日收涨3.6%，此皆加深台币实质交投缓升的预期，牵动出口商在台
币29.870附近进场抛汇，料在欧洲央行宣布利率决定前，台币主交投仍可望持续区间微升。
    
    〞股票表现太好，加上真的有些汇入，让美元卖压稍重一点 。〞一位外银交易人士说
。
    
    上述外银交易员亦称，预期短线台币升值幅度将跟台股有高度相关性，料台股涨幅不会
一次攻顶，回档也见支撑，较利于台币实质交投缓涨，至于今日汇市交易量萎缩或跟美国金
融市场周一休市一天有关。
        
    台币今日主要交易区间在29.858-29.885，上日交易区间在29.877-29.907。交易员并预
估明日台币主要交投区间在29.820-29.880。
    
    台湾股市 周一收高，涨幅优于多数亚洲股市；证券交易所资料显示，外资及陆
资在台股买超84.98亿台币，连续12个交易日买超共计660.59亿台币。 
    
    海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价幅度
持平于上日；一个月远汇报价 尾盘在29.824/29.844左右，上日纽约盘收在29
.828。
    
    印尼卢比周一下滑，但在印尼公布7月录得小幅贸易顺差后，扳回部分跌幅，多数新兴
亚币小幅上涨，亚股强劲抵消了中国制造业数据疲软的拖累。 
    
    本周全球主要经济数据和事件为：
    9/1(一)：德国第二季GDP、法国、德国、欧元区制造业PMI、英国7月消费者信贷、8月
制造业PMI、2014年布莱德战略论坛(至9月2日)；
    9/2(二)：日本7月加班工资、欧元区7月PPI、美国8月制造业PMI、美国供应管理协会8
月制造业指数、7月建筑支出；
    9/3(三)：中国8月官方非制造业PMI、法国、德国、欧元区服务业PMI 8月终值、英国服
务业PMI 8月终值、欧元区7月零售销售、美国ISM 8月纽约企业活动指数、美国7月工厂订单
、耐久财(耐用品)订单7月修正值、韩国GDP第二季修正值、日本央行货币政策委员会会议、
英国央行货币政策委员会会议、欧洲央行执委劳滕施莱格发表有关欧洲监管政策的演说、美
联储公布经济褐皮书；
    9/4(四)：法国第二季失业率、德国7月工业订单、美国8月ADP民间就业岗位、美国第二
季非农生産率、加拿大7月贸易收支、美国8月服务业和综合PMI终值、美国ISM-8月非制造业
PMI、日本央行政策决定、英国央行利率决定、欧洲央行利率决定、美国克利夫兰联储总裁
梅斯特发表讲话、美联储理事鲍威尔发表讲话；
    9/5(五)：台湾8月CPI、德国7月工业生産、欧元区GDP第二季修正值、美国8月非农就业
数据、加拿大8月就业数据、第二季劳动生産率、达拉斯联储总裁费希尔发表讲话、欧洲央
行执委普雷特发表讲话、波士顿联储总裁罗森格伦发表讲话。

    环球重要新闻请见                 
 16:00             台币/美元  上日收盘  波动区间        开盘价   成交量    上日
                        报价                                     亿美元  
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