台湾汇市：台币实质交投区间微升，因台股强势及外资汇入

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
* 台股强势令台币实质交投区间微升 * 外资偏向汇入、出口商进场追价 * 明日实质交易估在29.820-29.880 路透台北9月1日 - 台币兑美元 周一实质交投区间微升。交易员认为 ，受惠于台股表现强势及外资偏向汇入，市场多数预期短线台币可望呈现缓升格局，不过今 日交投偏淡，后续关注外资汇入力道及台股动向。 汇银人士指出，外资已连续12个交易日买超台股金额达660亿台币，且外资持股高达七 成的台积电 今日收涨3.6%，此皆加深台币实质交投缓升的预期，牵动出口商在台 币29.870附近进场抛汇，料在欧洲央行宣布利率决定前，台币主交投仍可望持续区间微升。 〞股票表现太好，加上真的有些汇入，让美元卖压稍重一点 。〞一位外银交易人士说 。 上述外银交易员亦称，预期短线台币升值幅度将跟台股有高度相关性，料台股涨幅不会 一次攻顶，回档也见支撑，较利于台币实质交投缓涨，至于今日汇市交易量萎缩或跟美国金 融市场周一休市一天有关。 台币今日主要交易区间在29.858-29.885，上日交易区间在29.877-29.907。交易员并预 估明日台币主要交投区间在29.820-29.880。 台湾股市 周一收高，涨幅优于多数亚洲股市；证券交易所资料显示，外资及陆 资在台股买超84.98亿台币，连续12个交易日买超共计660.59亿台币。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF) 方面，一个月天期美元/台币换汇点折价幅度 持平于上日；一个月远汇报价 尾盘在29.824/29.844左右，上日纽约盘收在29 .828。 印尼卢比周一下滑，但在印尼公布7月录得小幅贸易顺差后，扳回部分跌幅，多数新兴 亚币小幅上涨，亚股强劲抵消了中国制造业数据疲软的拖累。 本周全球主要经济数据和事件为： 9/1(一)：德国第二季GDP、法国、德国、欧元区制造业PMI、英国7月消费者信贷、8月 制造业PMI、2014年布莱德战略论坛(至9月2日)； 9/2(二)：日本7月加班工资、欧元区7月PPI、美国8月制造业PMI、美国供应管理协会8 月制造业指数、7月建筑支出； 9/3(三)：中国8月官方非制造业PMI、法国、德国、欧元区服务业PMI 8月终值、英国服 务业PMI 8月终值、欧元区7月零售销售、美国ISM 8月纽约企业活动指数、美国7月工厂订单 、耐久财(耐用品)订单7月修正值、韩国GDP第二季修正值、日本央行货币政策委员会会议、 英国央行货币政策委员会会议、欧洲央行执委劳滕施莱格发表有关欧洲监管政策的演说、美 联储公布经济褐皮书； 9/4(四)：法国第二季失业率、德国7月工业订单、美国8月ADP民间就业岗位、美国第二 季非农生産率、加拿大7月贸易收支、美国8月服务业和综合PMI终值、美国ISM-8月非制造业 PMI、日本央行政策决定、英国央行利率决定、欧洲央行利率决定、美国克利夫兰联储总裁 梅斯特发表讲话、美联储理事鲍威尔发表讲话； 9/5(五)：台湾8月CPI、德国7月工业生産、欧元区GDP第二季修正值、美国8月非农就业 数据、加拿大8月就业数据、第二季劳动生産率、达拉斯联储总裁费希尔发表讲话、欧洲央 行执委普雷特发表讲话、波士顿联储总裁罗森格伦发表讲话。 环球重要新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 29.968 29.970 29.858-30.000 29.975 4.62 6.85 元太外汇经纪公司 29.965 29.968 29.857-29.973 29.973 2.02 2.76 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.040/-0.030 -0.040/-0.030 美元/台币六个月期 -0.180/-0.160 -0.180/-0.160 (完)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。