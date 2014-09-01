《交易视点》中国城投债信用利差至历史低位，但仍有配置价值--中信证券

路透上海9月1日 - 中国中信证券 最新信用产品周报认为，2014年城投债的违约风险不大。虽然城投债的信用利差已处于历史最低的水平，相对价值已偏弱，但相对于“危机四伏”的产业债，城投债仍然是较好的可选配置品种。

**城投债仍有配置价值**

上周城投债收益率下行10bp左右，7年提前还本的中西部地级城投债收益率降至6.30%的水平。

短期内，城投债仍然将是地方政府融资的主要来源。近期，市场对城投债的违约风险有所担忧，怀化债受总经理被立案调查影响被评级公司列入观察名单。

但总体而言，2014年城投债的违约风险不大，主要在于公开市场融资政策的放松缓解了城投公司流动性风险。而怀化城投总经理被调查事件对市场冲击有限。

目前，城投债的信用利差已处于历史最低的水平，相对价值已偏弱。但相对于“危机四伏”的产业债，城投债仍然是较好的可选配置品种。

**配置盘可考虑非周期性行业产业债**

上周中票市场收益率整体下行，5年期AAA中票收益率降5BP至5.25%左右。

从未来趋势看，对于货币政策来说，支农再贷款政策的出台符合央行此前一贯的“定向操作”政策，也就意味着短期大规模放松货币政策的可能性较小，但是这一示范意义更强的政策可能点燃市场对于持续的定向降息政策的预期，这一预期对市场将形成一定支撑。

同时短期内需要关注即将公布的金融和基本面数据，目前来看，上述数据可能很难对市场形成明显的利空，尤其是基本面数据可能会趋于走弱；

因此资金面在经历了月末和IPO因素后趋于缓解后，包括市场情绪、基本面相关数据都将对市场形成一定支撑，债券市场可能整体存在进一步走强的空间；

受信用产品与利率债利差偏低影响，高等级债券收益率将继续与金融债保持同向波动状态；至于中低评级债券，配置盘可以继续考虑非周期性行业产业债。

**继续推荐短融**

受月末及新股发行等因素影响，上周资金面仍较为紧张，因而央行通过公开市场和国库现金定存招标实现净投放1050亿元，为市场提供流动性支持；

资金面的波动制约了短端品种的表现，上周短融产品表现较差，随着月末及新股因素的褪去，银行间资金面或将趋于缓解，且短期内债券市场投资情绪偏正面，短端收益率存在一定回落空间。

从短融与资金利率的利差来看，仍处于历史较高水平，总体来看短融产品仍有一定的配置价值。

**个券推荐**

上周共有70只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量803.10亿元。

短融和超短融中，我们推荐14大唐SCP005、14五矿股SCP007、14国药集SCP002、14中电投CP002、14秦三核CP001、14广新CP003、14桂水电CP001、14东莞控CP002；

中期票据中，我们推荐14华能集MTN003、14中铝业MTN001；

私募票据中我们推荐14永煤PPN004、14淮南矿PPN003、14粤交投PPN003、14国投新集PPN001；

企业债中我们推荐14保利债、14金资债02（有担保）、14昌投债（有担保）。(完)