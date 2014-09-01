中港个股：交行短期不考虑发优先股，董事长称银行高管限薪应区别对待

路透上海9月1日 - 在中国四大国有银行陆续公布优先股发行方案后，按资产计中国第五大银行--交通银行 高层周一表示，因近期该行已发债融资，资本充足率较高，短期内交行不太会考虑发行优先股的计划。

至于国内媒体报导称已有国有银行将推行高管限薪计划，交行董事长牛锡明回应称，交通银行还没有详细研究这类方案。不过他建议，未来国有金融机构高管限薪应区别对待，体制外的高管薪酬应更多按市场化原则来管理。

在回应交行近期是否有优先股发行计划的提问时，他表示，该行已发行了280亿元人民币二级资本债后，交行的资本充足率提升较快，已足以支撑下半年的业务发展。

“优先股是我们（融资方面）考虑的一个选项，但我们今年资本金已经够了。”他说。

交通银行8月18日刚发行了280亿元10年期二级资本债。6月末该行核心一级资本充足率为10.70%，资本充足率为12.75%，分别较年初增加0.94和0.67个百分点。

目前已公布优先股发行计划的银行已有七家，包括建行 、农业银行 等四家国有商业银行，以及浦发银行 、兴业银行 、平安银行 三家股份制银行。

对于交行是否已开始考虑限薪方案时，牛锡明坦言，交行还没有详细研究该类方案。一旦监管层下发相关文件，交行将按此执行。

不过他亦建议，作为上市银行，应该对于体制内和体制外的高层管理人员薪酬区别对待，体制外的高层的薪酬应更多按市场化的原则来管理。

上周五，中共中央政治局通过中央管理企业负责人薪酬制度改革方案。据国内媒体报导，根据该方案，央企、国有金融企业主要负责人的薪酬将削减到现有薪酬的30%左右，削减后年薪不能超过60万元。

牛锡明还提到，交行正在研究该行的混合所有制改革方案，其中一个重点就是完善公司治理机制，包括建立职业经理人制度，使得员工能进能出，管理人员能上能下，收入薪酬能高能低，并建立风险管理人员的责任追究机制等。