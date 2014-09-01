欧洲汇市：英镑兑欧元和兑美元脱离高位，英国8月制造业PMI不及预期

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
英镑兑美元 下跌至1.6623美元，日内仍上涨0.2%，在数据公布前，触及10日高位1.6645。
英国央行公布的数据显示，消费者信贷增长11亿英镑，远超过路透调查预估的增长5.5亿英镑。
“面对采购经理人指数(PMI)，英镑守得相当不错，焦点可能更集中于消费者信贷数字。比起服务业，制造业的比例占英国经济的比重小多了，”Forex.com研究主管Kathleen Brooks表示。
建筑业PMI数据将于周二公布，周三则是服务业PMI。
稍早公布欧元区PMI显示，制造业8月增速终值低于初值，这使欧元兑英镑 在英国数据公布前下跌至五周低位0.7892英镑。但欧元兑英镑之后缩减跌幅，报0.7906英镑，下跌0.1%。(完)
全球汇市简讯 英文汇市简讯页面
全球汇市报导 汇市技术面解析
所有外汇新闻 汇率路透调查
美加经济指标预测 欧洲经济指标预测
指标利率一览 澳元、新西兰元报导
英镑报导 台币报导
人民币报导 韩元报导
拉美货币报导 南非兰特报导
亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价
纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦/陈宗琦；审校 艾茂林/蔡美珍)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。
道琼工业指数微升9.52点，或0.05%，至20,532.8点；标准普尔500指数涨8.2点，或0.35%，至2,350.39点；纳斯达克指数上扬26.44点，或0.45%，至5,875.91点。(完) (编译 母红; 审校 李军)