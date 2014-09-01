欧洲汇市：英镑兑欧元和兑美元脱离高位，英国8月制造业PMI不及预期

英镑兑美元 下跌至1.6623美元，日内仍上涨0.2%，在数据公布前，触及10日高位1.6645。

英国央行公布的数据显示，消费者信贷增长11亿英镑，远超过路透调查预估的增长5.5亿英镑。

“面对采购经理人指数(PMI)，英镑守得相当不错，焦点可能更集中于消费者信贷数字。比起服务业，制造业的比例占英国经济的比重小多了，”Forex.com研究主管Kathleen Brooks表示。

建筑业PMI数据将于周二公布，周三则是服务业PMI。

稍早公布欧元区PMI显示，制造业8月增速终值低于初值，这使欧元兑英镑 在英国数据公布前下跌至五周低位0.7892英镑。但欧元兑英镑之后缩减跌幅，报0.7906英镑，下跌0.1%。(完)

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