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债券 | 2014年 9月 1日 星期一 18:18 BJT

德国经济：若经济保持增长，政府将重点考虑投资--总理梅克尔

路透柏林9月1日 - 德国总理梅克尔周一表示，如果政府有可用资金，则投资将成为政策关注重点，但在此之前政府要先观察一下经济发展情况。今日稍早出炉的数据显示德国2014年上半年录得预算盈余。

德国今年上半年录得161亿欧元的预算盈余，在欧洲成长依赖德国拉动之际，这突显出德国良好的财政状态。（完）

(编译 高琦 审校 杜明霞)
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