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亚洲 | 2014年 9月 1日 星期一 18:22 BJT

亚洲橡胶：TOCOM期胶收在三个月低点附近，受中国疲软数据打击

周一公布的两项调查显示，中国制造业8月降温，因国内外需求放缓，引发了要求进一步放宽政策避免经济下行的新呼声。

“我们或许会看到更多卖盘，但进一步下跌也许受限，因为TOCOM期胶近期跟随泰国橡胶实货价格比沪胶更紧，”Gu称。

上海期交所主力1月期胶合约 跌220元人民币，收在每吨14,315元人民币(2,330美元)。

新加坡商品交易所(SICOM)近月9月合约 最新报每公斤161.2美分，跌2.1美分。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 张明钧/朱晓军；审校 高琦)
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