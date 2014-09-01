投行观点：沪港通开启后香港市场中盘股将是最大受益者--瑞银

路透上海9月1日 - 沪港通机制开启在即，国际知名投行瑞银集团旗下合资券商瑞银证券H股策略分析师陆文杰认为，在港股通开启后12-18个月内，香港市场上的中盘股将是最大受益者，而非目前主流观点认为的具备估值折让和稀缺价值的股票。

他在最新策略报告中指出，初期阶段，通过港股通买卖香港股票的交易将相对清淡，增量资金将不足以推动大盘股的股价，也不足以消除流动性较差的小盘股的估值折让，中盘股将是最大受益者，特别是那些大陆投资者拥有信息优势的股票、以及那些能提供非大陆资产敞口的股票。

报告认为，大陆投资者进行海外投资首要考虑的是获得海外资产敞口。这就是为什么自2013年以来，20只新推向市场的合格境内机构投资者（QDII）产品中只有两只将投资重点放在大中华市场，而且过去四个季度以来QDII基金不断降低香港/大陆股票的比例。

数据表明，环保设备、清洁能源和医疗行业中的中盘股是QDII最青睐的股票。而目前没有一家澳门博彩公司出现在大陆前十大积极管理型QDII基金的持股排行榜中，而且澳门博彩股中，45%股票2014年预期市净率（P/BV）超过3倍（A股指数的P/BV只有1.4倍）。