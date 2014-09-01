投行观点：沪港通开启后香港市场中盘股将是最大受益者--瑞银

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透上海9月1日 - 沪港通机制开启在即，国际知名投行瑞银集团旗下合资券商瑞银证券H股策略分析师陆文杰认为，在港股通开启后12-18个月内，香港市场上的中盘股将是最大受益者，而非目前主流观点认为的具备估值折让和稀缺价值的股票。
他在最新策略报告中指出，初期阶段，通过港股通买卖香港股票的交易将相对清淡，增量资金将不足以推动大盘股的股价，也不足以消除流动性较差的小盘股的估值折让，中盘股将是最大受益者，特别是那些大陆投资者拥有信息优势的股票、以及那些能提供非大陆资产敞口的股票。
报告认为，大陆投资者进行海外投资首要考虑的是获得海外资产敞口。这就是为什么自2013年以来，20只新推向市场的合格境内机构投资者（QDII）产品中只有两只将投资重点放在大中华市场，而且过去四个季度以来QDII基金不断降低香港/大陆股票的比例。
数据表明，环保设备、清洁能源和医疗行业中的中盘股是QDII最青睐的股票。而目前没有一家澳门博彩公司出现在大陆前十大积极管理型QDII基金的持股排行榜中，而且澳门博彩股中，45%股票2014年预期市净率（P/BV）超过3倍（A股指数的P/BV只有1.4倍）。
中国证监会4月与香港证监会发布联合公告称，将开展沪港股票市场交易互联互通机制试点，而正式启动预计需要六个月准备时间，即10月可以开通，惟具体实施日期主要视乎市场准备情况，监管部门至今尚未作出公布。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。