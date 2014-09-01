据消息人士透露，日本央行(BOJ)本周四可能维持刺激政策不变，并保持对经济的乐观看法，倾向于用更多时 间来评估近来一系列疲弱的数据是否威胁到还很脆弱的经济复苏。 2014年第九期汤森路透中国固定收益市场展望的参与机构预期，央行9月将维持存款基准利率及准备金率 不变，当月的流动性也相对稳定。在一级新债供给压力有所趋缓的市场环境下，债市有望延续慢牛行情。但机 构对年底前调降基准利率的预期有较大幅度上升。 瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)对一家报纸表示，瑞士央行时刻准备干预外汇市场扞卫瑞郎汇率上限 ，并可能采取进一步措施来确保物价稳定。“瑞郎仍被高估。执行1.20瑞郎的汇率限制，是确保瑞士货币条件 适当的关键，”乔丹接受报纸NZZ am Sonntag采访时称。他并表示，瑞郎升值或将引发通缩风险。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率11% 2014年4月3日升25基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.25% 2014年8月14日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.50% 2013年8月6日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率3.50% 2014年7月24日升25基点 泰国 一天期附买回利率2.0% 2014年3月12日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率3.75% 2014年7月31日升25基点 印度 附买回利率8.00% 2014年1月28日升25基点 附卖回利率7.00% 2014年1月28日升25基点 印尼 指标利率7.50% 2013年11月12日上调25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.15% 2014年6月5日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率0.25% 2014年7月3日降50基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率8.00% 2014年7月25日上调50个基点 非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25% 。(完) (整理 孙茉莉; 审校 张明钧)