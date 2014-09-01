全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
据消息人士透露，日本央行(BOJ)本周四可能维持刺激政策不变，并保持对经济的乐观看法，倾向于用更多时 间来评估近来一系列疲弱的数据是否威胁到还很脆弱的经济复苏。 2014年第九期汤森路透中国固定收益市场展望的参与机构预期，央行9月将维持存款基准利率及准备金率 不变，当月的流动性也相对稳定。在一级新债供给压力有所趋缓的市场环境下，债市有望延续慢牛行情。但机 构对年底前调降基准利率的预期有较大幅度上升。 瑞士央行总裁乔丹(Thomas Jordan)对一家报纸表示，瑞士央行时刻准备干预外汇市场扞卫瑞郎汇率上限 ，并可能采取进一步措施来确保物价稳定。“瑞郎仍被高估。执行1.20瑞郎的汇率限制，是确保瑞士货币条件 适当的关键，”乔丹接受报纸NZZ am Sonntag采访时称。他并表示，瑞郎升值或将引发通缩风险。 美国 联邦基金利率0-0.25% 2008年12月16日降至少75基点 基本贴现率0.75% 2010年2月18日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率1.0% 2010年9月8日升25基点 巴西 Selic利率11% 2014年4月3日升25基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率3.00% 2012年7月5日降25基点 一年期贷款利率6.00% 2012年7月5日降31基点 台湾 重贴现率1.875% 2011年6月30日升12.5基点 担保放款融通利率2.25% 2011年6月30日升12.5基点 短期融通利率4.125% 2011年6月30日升12.5基点 香港 最优惠利率(P)5.00%** 2008年11月7日降25基点 隔夜贴现窗利率0.5% 2008年12月17日降100基点 韩国 基本利率(base rate)目标2.25% 2014年8月14日降25基点 澳洲 隔夜拆款利率2.50% 2013年8月6日降25基点 马来西亚 隔夜政策利率3.25% 2014年7月10日升25基点 新西兰 官方指标利率3.50% 2014年7月24日升25基点 泰国 一天期附买回利率2.0% 2014年3月12日降25基点 菲律宾 隔夜借款利率3.75% 2014年7月31日升25基点 印度 附买回利率8.00% 2014年1月28日升25基点 附卖回利率7.00% 2014年1月28日升25基点 印尼 指标利率7.50% 2013年11月12日上调25个基点 欧洲 欧元区 主要再融资利率0.15% 2014年6月5日降10基点 英国 准备金利率0.5% 2009年3月5日降50基点 (Bank Rate paid on commercial bank reserves) 瑞士 利率目标区间0.00-0.25% 2011年8月3日下调目标区间50基点 瑞典 附买回利率0.25% 2014年7月3日降50基点 挪威 指标利率1.50% 2012年3月14日降25基点 俄罗斯 指标一周期回购利率8.00% 2014年7月25日上调50个基点 非洲 南非 附买回利率5.75% 2014年7月17日升25基点 * 以宣布日为准，多数变动于宣布翌日生效。 ** 汇丰银行和恒生银行的最优惠利率为5.00%；渣打银行和东亚银行的最优惠利率为5.25% 。(完) (整理 孙茉莉; 审校 张明钧)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。