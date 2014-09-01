路透基点：远东宏信重返市场筹办2亿美元新贷款--TRLPC

路透香港9月1日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，在香港上市的远东宏信有限公司 重返市场筹办一笔2亿美元三年期子弹式定期贷款，仅约两个月前，远东宏信甫完成一笔2.9亿美元贷款签约。

牵头行兼簿记行(MLAB)为东亚银行、中华开发工业银行、玉山银行及台新银行，8月29日展开筹组。玉山银行担任额度代理行，台新银行担任文件准备行。

初始利率为伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码270个基点，与中国国企中化在远东宏信的持股比例挂钩。若中化持股比例低于20%，则利率加码幅提高至290个基点，若持股比例为20%以上，则维持加码270个基点。

在加码270个基点的基准下，邀请银行参贷的价码为：

承诺3,000万美元以上者，综合收益330个基点，前端费用180个基点，取得牵头行头衔；

承诺2,000-2,900万美元者，综合收益315个基点，费用135个基点，取得安排行头衔；

承诺1,000-1,900万美元者，综合收益305个基点，费用105个基点。

贷款设有一笔20个基点的承诺费。回覆期限为9月26日。

资金用于为2012年5月取得的2亿美元贷款再融资。这笔旧贷款的利率为Libor加码320个基点，牵头行为东亚银行、国泰世华银行、台新银行、合作金库银行及瑞银。

今年6月完成2.90亿美元三年期贷款，牵头行包括德意志银行、第一海湾银行、韩国产业银行和苏格兰皇家银行。最高综合收益为300个基点(港元和美元部分)以及250个基点(人民币部分)。港元和美元部分利率分别为香港银行同业拆息(Hibor)与Libor加码250个基点，人民币部分利率为较香港离岸人民币同业拆息(CNH Hibor)加码200个基点。(完) (编译 蔡美珍；审校 张明钧)