券商观点：中国股市下行压力不减，促改革仍是9月政策主要看点--中信

路透北京9月1日 - 中国最大券商--中信证券 周一发布报告称，对9月中国股市整体运行判断相对谨慎，大盘下行压力仍在，但促改革仍是9月政策主要看点。

报告判断，基本面数据疲弱与宽松政策预期落空的叠加会导致市场风险溢价提升，加大市场调整的压力。而前期驱动市场上行的流动性因素不确定性增加，改革政策的落地会激发市场局部热点，但难以明显推升市场整体风险偏好。

中信证券预计，9月份陆续公布的实体数据整体难超预期，部分数据可能会弱于预期，预计国内实体数据增速下行，物价疲弱，而8月信贷数据依然可能低于预期。

报告认为，近期政策舆情一方面反映了决策层在稳增长方面较强的定力；另一方面预示9月促改革可能是政策的主要看点。预计市场对降息等稳增长政策的较高期望也会逐渐落空。

报告称，《党的十八届三中全会重要改革举措实施规划（2014-2020年）》是未来最值得关注的政策文件，预计其将在十八届四中全会前后推出。另外值得密切关注的局部改革包括：国企改革、区域发展规划落地、沪港通、服务业与其它新兴产业的扶持规划等。

报告强调，2014年中报主要受二季度宏观经济向好影响，二季度全部A股盈利增速略有反弹。结构上，二季度非金融、主板和中小板盈利增速回升较明显，但行业盈利改善并不普遍。主要受经济下行压力与高基数的影响，预计2014年下半年A股市场盈利增速将回落。