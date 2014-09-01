国际油市：180-cst和380-cst燃料油现货升水几无变动，日内交投清淡

路透新加坡9月1日 - 180-cst和380-cst燃料油现货升水周一变动不大，反映出在基本面稳定的情况下，日内交投静淡。

路透数据显示，180-cst燃料油现货升水上涨0.10美元，每吨较新加坡现货报价升水3.70美元。380-cst燃料油现货升水上涨0.15美元，每吨较新加坡现货报价升水3.15美元。

交易员表示，9月来自西方的套利船货(可满足亚洲约一半的需求)预计将会增加，但仍低于约400万吨的年平均值。

本月将有约360万吨左右的燃料油运至亚洲，比8月水平高出10%，但比去年均值低了20%。

此外，新加坡的7月船用燃料油销量反弹，达到367万吨，为三个月来最高水准。

其他市场消息，印尼国有能源企业Pertamina将出于维护装置的目的，在本月稍晚关闭位于炼厂Cilacap和Balikpapan的一常压蒸馏单元(CDU)以及一个次级单元。

熟悉情况的消息人士表示，Pertamina计划将日加工量34.8万桶的Cilacap精炼厂的CDU关闭35天，从9月20日开始。另将把日加工量26万桶的Balikpapan炼厂的一处次级单元关闭12天，从9月28日开始。

印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)标售3.5万吨380-cst燃料油，船期为9月23-25日，从钦奈运出。此次标售将在9月2日关闭，有效期截止9月3日。(完)

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