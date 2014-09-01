国际油市：亚洲10月柴油裂解价差上涨，受炼厂检修计划提振

路透新加坡9月1日 - 周一亚洲10月柴油裂解价差上涨，行业消息人士称，因在炼厂检修之际，预计该地区供应有缺口。

他们称，10月柴油裂解价差上涨0.22美元，至每桶较迪拜原油溢价14.87美元。

消息人士称，印尼国有企业Pertamina计划进行检修，可能会给予柴油支撑，不过该公司尚未在现货市场求购船货。

该公司还计划关闭Balikpapan炼厂一未指明的二级部门，该部门日产能为26万桶，从9月28日起关闭12天。

知情人士周一表示，泰国炼厂尚未得到暂停油品出口的通知。

泰国一高级能源部门官员上周五表示，军政府此前要求油气厂商暂时停止石油产品出口，因其希望关注国内市场，并评估整个系统结构。

消息人士称，不过这可能仅限于原油和非油品。

新加坡现货市场无交易达成。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文