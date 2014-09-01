香港个股：信和置业联手华人置业，投得市建局观塘市中心重建项目

路透香港9月1日 - 香港市区重建局周一宣布，此前曾＂流标＂的九龙观塘市中心发展计划重新招标后，由信和置业 及华人置业 所组财团投得。

观塘市中心重建计划第二、三期发展区项目于7月中首次截标时只获得四份标书，其后市建局决定暂缓批标决定，项目宣告流标。本地媒体引述消息指因发展商出价太低，远低于原本预计80亿港元的要求。

其后市建局再邀请10家符合要求的发展商入标，于8月26日截标时共接到六份标书。

观塘市中心计划是市建局至今开展的最大型重建项目，总地盘面积5.35公顷，分阶段发展五个发展区。是次批出的第二、三发展区，地盘面积约21,754平方米，计划提供约1,700个住宅单位及约33,220平方米的非住宅楼面面积，包括零售商舖、公共交通交汇处、小贩市集、垃圾收集站及公众休憩用地。