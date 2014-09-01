香港个股：信和置业联手华人置业，投得市建局观塘市中心重建项目

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透香港9月1日 - 香港市区重建局周一宣布，此前曾＂流标＂的九龙观塘市中心发展计划重新招标后，由信和置业 及华人置业 所组财团投得。
观塘市中心重建计划第二、三期发展区项目于7月中首次截标时只获得四份标书，其后市建局决定暂缓批标决定，项目宣告流标。本地媒体引述消息指因发展商出价太低，远低于原本预计80亿港元的要求。
其后市建局再邀请10家符合要求的发展商入标，于8月26日截标时共接到六份标书。
观塘市中心计划是市建局至今开展的最大型重建项目，总地盘面积5.35公顷，分阶段发展五个发展区。是次批出的第二、三发展区，地盘面积约21,754平方米，计划提供约1,700个住宅单位及约33,220平方米的非住宅楼面面积，包括零售商舖、公共交通交汇处、小贩市集、垃圾收集站及公众休憩用地。
信置此前亦夺得市建局于观塘区内的一个重建项目发展权，建成为＂观月·桦峯＂。（完） (记者 梁慧仪; 审校 张喜良)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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