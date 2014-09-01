日本经济：下次消费税上调应该延迟一年半--日本首相顾问

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透东京9月1日 - 日本内阁官房参赞本田悦朗周一表示，下次消费税上调应该延迟一年半，因4月消费税上调对经济的冲击大于预期。
日本首相安倍晋三定于评估第三季国内生产总值(GDP)数据和其他经济指标后，在12月决定是否在2015年10月按计划进行第二次消费税上调。
本田悦朗称，近期一系列疲软的经济数据，包括家庭支出、企业产出和出口，使得他认为经济明显“弱于”他几个月前的预期。(完)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。
道琼工业指数微升9.52点，或0.05%，至20,532.8点；标准普尔500指数涨8.2点，或0.35%，至2,350.39点；纳斯达克指数上扬26.44点，或0.45%，至5,875.91点。(完) (编译 母红; 审校 李军)