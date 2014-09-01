日本经济：下次消费税上调应该延迟一年半--日本首相顾问

路透东京9月1日 - 日本内阁官房参赞本田悦朗周一表示，下次消费税上调应该延迟一年半，因4月消费税上调对经济的冲击大于预期。

日本首相安倍晋三定于评估第三季国内生产总值(GDP)数据和其他经济指标后，在12月决定是否在2015年10月按计划进行第二次消费税上调。

本田悦朗称，近期一系列疲软的经济数据，包括家庭支出、企业产出和出口，使得他认为经济明显“弱于”他几个月前的预期。(完)