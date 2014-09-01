中国能源：周二起汽柴油价每吨分别调降105元和100元，实现三连降

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透北京9月1日 - 中国国家发改委周一通知称，决定自周二（2日）零时起，将汽、柴油价格每吨分别降低105元和100元人民币。这是年初以来第11次调整成品油价格，也是连续第三次下调。
路透根据历史数据测算，和8月中旬上次调价后相比，是次汽油价格每吨降幅为1.2%，柴油价格每吨降幅为1.3%。调整后的汽、柴油供应价格分别为每吨8,840元和7,735元。
欲览中国自2009年以来成品油价格调整情况一览，请点击
发改委上次调整油价是在8月19日，当时汽、柴油价格每吨分别降低190元和185元。
根据2013年3月27日起实施的新成品油定价机制，成品油价格每10个工作日调整一次。但当汽、柴油的涨价或降价幅度低于每吨50元，折合到每升调价金额不足5分钱，为节约社会成本，零售价格暂不作调整，纳入下次调价时累加或冲抵。（完）
欲览详情，请点击国家发改委网站链接 here (发稿 李然; 审校 张喜良)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。