国际油市：亚洲石脑油裂解价差反弹，预期需求增加

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透新加坡9月1日 - 亚洲石脑油裂解价差周一反弹至每吨132.45美元，上周收于逾一周低点，交易商称，市场预期石脑油已触底反弹，需求回升。
“我认为市场已经触底，应该不会变的更糟糕。”北亚一交易商说道。
该交易商补充道，需要应会逐步回升，台塑石化已经完成检修，不过这可能会被韩国的LG化学定于10月21日至11月24日进行维护所抵消。
因季节性因素，第四季石脑油需求预期亦会增加，因届时随着冬季取暖用油的需求增加，替代品液化石油气(LPG)要更加昂贵。
交易商周一称，台湾中油公司要寻购总计70,000吨石脑油，交付日期为10月1-25日。截标日期为9月2日，有效期至次日。
新加坡现货交易中，汽油成交了一笔，石脑油为零。
P66买入50,000桶95号汽油，船期定在9月17-21日，卖家为壳牌，双方成交价格为每桶112.60。(完)
(编译 孙茉莉; 审校 田建华)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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