东南亚股市：印尼股市受外资推动反弹，泰股创15个月收盘高位

路透曼谷9月1日 - 周一印尼股市反弹，外资买入Telkom Indonesia 和Bank Central Asia 等大盘股。泰国股市创15个月收盘高位，因一些投资者喜见新的军政府。

印尼股市 收高0.8%，上周五创出8月12日以来最低收盘。

外资净流入1,084万美元。在印尼公布7月录得小幅贸易顺差后，印尼卢比兑美元 收复部分失地。

泰国股市 收高0.2%，连续第二日上涨，收报1,565.35点，创2013年5月30日以来最高收盘。

周日新内阁组建，提振关于始于10月的财年财政支出的寄望，提振受益于政府支出的股票，例如Bangkok Bank 和建筑上市公司Ch Karnchang 。

新加坡股市 跌0.4%，创8月18日以来最低收盘，StatsChipPac 暴跌7.3%。

涨跌 当日 今年以来 2013年

最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

汤森路透东南亚指数 445.41 0.49 +0.11 +14.69 388.37

新加坡 3314.13 -12.96 -0.39 +4.63 3167.43

马来西亚 1866.11 -9.57 -0.51 -0.05 1866.96

泰国 1565.35 3.72 +0.24 +20.53 1298.71

印尼 5177.62 40.76 +0.79 +21.14 4274.18

菲律宾 7083.49 32.60 +0.46 +20.27 5889.83

越南 636.65 4.62 +0.73 +26.16 504.63

(完)

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