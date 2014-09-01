重温稿-路透专访：中国需加强国债金融属性，建议取消免税制度--专家

* 国债二级流动性不甚活跃

* 国债管理体制应加强金融属性

* 和市场刚性兑付有关

* 建议取消国债免税制度

* 银行应尽快进入国债期货市场

作者 徐永

路透上海9月1日 - 中国国债二级市场相比政策性银行债今年来不甚活跃，让诸多人士开始反思现行国债管理体制。中国银行 战略发展部副总经理宗良认为，中国国债管理制度，除了考虑其财政属性，满足财政赤字筹资需要外，还应该根据金融市场发展需要，强化其金融属性。

他在接受路透专访时表示，十八届三中全会提出健全国债收益率曲线，但目前国债收益率基准效应还没有完全发挥。除了运行机制，如国债交易市场的分割外，还有财政政策方面，国债如何发挥其金融属性的问题，他并建议考虑取消国债免税制度，以及优化招标发行方式等。

“央行从以数量型调控为主向以价格型调控为主转变的过程中，国债市场应该发挥更大的作用，在各期限收益率上提供定价基准。”他说。

国债市场作为财政政策和货币政策产生结合的重要领域，此前中国社会科学院副院长李扬曾经鲜明指出：由于国债市场担负着配全基准利率，形成整个社会基准利率体系的任务，某种意义上来说，国债的金融属性要远远超过它的财政属性。

中国自2006年起，国债发行规模确定由之前的国债发行额管理改为国债余额管理，前者某个年度的国债发行额，是当年财政赤字和借新还旧之和；后者则等于上年末国债余额限额与当年财政赤字之和。

在国债余额管理制度下，短期限国债的滚动有更多可能，这在当时被认为是国债金融属性增强的重要表现，但随着金融市场的发展，国债发行规模受限赤字规模，存量增速不及政策性银行债等问题逐渐凸显，国债金融属性需要加强。

宗良引用澳大利亚的例子认为，澳洲为了市场利率风险管理及期货市场的发展需要，即使在财政盈余的年份，也会发行一定规模的国债以维持市场流动性，国债已不仅是财政融资方式，更在金融市场上扮演了重要角色。

不过中国而言，从2011年政策性银行债托管量超过记账式国债开始，两者的差距不断扩大，到今年7月底，政策银行债的存量已接近10万亿元人民币，明显高于记账式国债8.1万亿的规模。

中国今年利率债二级交易中，国债交易活跃程度明显不及国开债，从现券交易的品种结构来看，2005年以来，国开债的比重一直没有超过22%，而今年前七个月，比重已提高到33.97%，整个政策性银行债的交易比重，则首次超过半数达到51.24%，记账式国债的比重2005年以来则一直徘徊在20%以下。

**刚性兑付与收益率曲线**

利率市场化进程中，国债收益率由于免税效应，造成的票息收益率下降及二级市场流动性减弱的问题，对此宗良认为，这和整个金融市场的刚性兑付尚未完全打破有关，刚性兑付不利于国债收益率曲线的完善。

由于刚性兑付的存在，国债、政策性银行债，以及信用债之间的利差无法充分体现其风险因素，他认为，只有刚性兑付打破，整个市场的投资机制才能进入一个相对理性的状态，国债面临的交易环境就会更好一些，才能更有利于建立准确的收益率曲线。

至于国债免税制度，他建议可以适时取消，国债因为免税效应带来的流动性下降，也不利于现券价格的发现，及收益率曲线的完善。

另外从国债期货的角度而言，以美国金融危机的数据为例，2007-2008年，美国10年期国债期货日均成交125万手，较2003-2006年的平均水平增加了44万手，在雷曼兄弟破产等风险事件中，国债期货交易活跃，为市场提供了有效的避险工具。