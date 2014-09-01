重温稿-中港个股：建行称资产压力较大，控制不良贷款将为工作重点

* 建行逾期贷款额已经超过不良贷款

* 未来将把控制不良贷款作为工作重点

* 上半年净息差上升主因债权投资和贷款定价能力提升

* 建行优先股方案正在研究，整体安排不太着急

路透北京9月1日 - 以市值计全球第二大银行--中国建设银行 周一表示，该行资产压力较大，逾期贷款额已经超过不良贷款；未来将把控制不良贷款作为工作的重点。

建行董事长王洪章在中期业绩发布会上称，该行目前逾期贷款已超过1,000亿元人民币，超过不良贷款余额，这是以前没有的情况；不过，建行下半年不良贷款可以控制在合理水平。

“不良贷款对银行的经营影响还是比较大的，已经侵蚀了银行的利润。建行目前重点关注39个项目，已经具体量化到管理层负责处理。”他说。

建行副行长朱洪波表示，该行逾期贷款中三个月期限的占比较多，说明只要加大处置盘活就可有效控制逾期向不良迁移；下半年，建行会加大打包处置不良贷款的力度，上半年已经打包处置了51亿元，回收率为38%。

建行半年报显示，今年上半年净利同比增长9.15%；6月末不良贷款率1.04%，比上年末上升0.05个百分点；不良贷款拨备覆盖率为248.9%。

对于贷款的区域分布，王洪章称，建行东部地区不良贷款主要集中于制造和批发行业的小微企业；此外，该行不良贷款有从沿海向中部地区转移的趋势，这也和产业转移的趋势相符合，但由于中部地区产业比较单一，不会大面积爆发不良。

建行中报表示，2014年上半年，该行适时优化信贷政策和重检信贷制度，细化客户风险选择标准，坚持行业限额管理，信贷结构调整稳步推进。基础设施相关行业贷款质量保持稳定；新增不良贷款仍主要集中在制造业和批发零售业。

中报显示，6月末，该行不良贷款余额956.68亿元，较上年末增加104.04亿元；关注类贷款占比2.40%，较上年末上升0.02个百分点。

**净息差基本稳定**

建行首席财务官许一鸣称，建行上半年净利息收益率(净息差)上升，主要是债权投资收益上升以及贷款定价能力提升，预计未来的净利息收益率还会保持较好水平，下半年净息差环比可能略有下降，但维持在同业中较高水平很有希望。

建行上半年净息差为2.80%，同比上升9个基点。

“下半年的净利息收益率下降幅度不会很多，基本保持平稳。”建行行长张建国称。

对于上半年净息差上升，建行副行长杨文升称，上半年净息差提高主要是生息资产规模的扩大和债券投资收益的提高，其中债券投资收益提高了超过30个基点。

对于建行优先股发行计划，许一鸣表示，优先股方案正在研究，目前整体安排不太着急，跟同业安排在下半年或者是明年相比，建行的计划估计更往后一点。建行已经于8月中旬在国内成功发行200亿元减记型二级资本工具，计划9月在香港再发行20亿元。

中国建设银行于8月15日招标发行200亿元人民币固息二级资本债券，期限15年，所募资金将用于充实二级资本，这也是继工行、中行之后启动二级资本债发行的国有银行。 (完)

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