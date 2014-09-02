重发-《焦点》中资银行失之存贷利差收之债市，交易性收入成新摇钱树

(重发更新电头日期) * 上市银行存贷利差压缩，债市投资收益提升 * 上半年银行利润平稳增长，净息差好于预期 * 银行未来业绩增速仍受制于经济下行周期 * 贷款不良和逾期率趋升，银行料将提高拨备 李贺/谢衡 路透北京9月2日 - 中资上市银行上半年业绩尘埃落定，金融脱媒所带来负债成本压力 ，令传统存贷款业务利差缩窄，而来自固定收益投资的交易性收入推动多家银行净息差不降 反升，也令交易性收入成为银行新盈利增长点的趋势开始显山露水。 中国最大的银行--工商银行 行长易会满提出，净息差上升并不一 定是因为银行的议价能力强，而主要是债券投资收益率有明显提高。 工行上半年贷款收益率与去年持平，存款付息成本较去年上升7个基点。但同期该行对 债券投资收益的明显提升，较年初上升16个基点。工行上半年净息差为2.62%，同比上升5个 基点。 易会满可能道出了多数中资银行的心声。按资产计中国第三大银行--农业银行<601288. SS> 财务总监张克秋亦表示，农行净利息收益率同比增加，主要因为投融资业务收 益率大幅提升。 “今年上半年，净息差同比上升19%，主要得益于资金融出业务。农行今年在债券投资 方面也做出了调整，即金融债投资占比增幅较大，信用债投资增幅平稳，这主要是为了实现 资本承受能力与发展增速之间的平衡。” 农行资产负债管理部总经理刘强称。 以资产计中国第五大银行--交通银行 上半年境内行累计进行人民 币货币市场交易6.93万亿元人民币。债券投资收益率达4.28%，同比提高了58个基点。 而在债券投资上一直较为激进的南京银行 ，上半年债券投资收益增长更为 可观，二季度投资收益环比增高达71%。自营投资成为驱动南京银行收入大幅增长的主要因 素。 招商证券最新发布的银行业报告表示，净息差同比上升的银行，主要改善动力来自于投 资收益率的提升和资产负债结构优化带来的规模扩张相对放缓。整体来看，在经济增速放缓 背景下，银行的贷款定价能力有所回落，存款成本仍小幅上升，大部分银行的存贷利差仍在 压缩。 在自营投资领域，由于配置了高收益的非标资产，从有披露数据的银行来看，投资收益 率悉数上升，且幅度较大，基本在20BP~80BP之间。因此，除了自营投资收益对冲存贷利差 下降外，银行的生息资产规模扩张速度成为净息差主要影响因素。 “从下半年来看，由于实体经济信贷需求短期不足，存贷款定价能力难有明显提升，另 一方面下半年的非标扩张速度在监管下或将相对放缓，在不降息的情况下，14年净息差或稳 定在上半年水平。”招商证券报告称。 偏宽松的货币环境推动上半年中国债券市场持续走牛。以交投颇为活跃的政策性金融债 为例，今年年初国开行到期收益率曲线 中，五年和10年收益率分别约在5.84% 和5.83%，到6月底已经回落至4.7953%和4.9565%的水平，跌幅在104个基点(bp)和87个bp 。 展望下半年，虽然机构对更长时间轴上现券走向的预期仍有分歧，不过短期看，流动性 有望维稳，宏观政策基调不变，在一级新债供给压力有所趋缓的市场环境下，债市有望延续 慢牛行情。在下半年资金价格大幅上行概率较低的情况下，债券收益应依旧可观。 **经济放缓影响利息及非息收入** 得益于债市走牛，上半年银行业绩平稳增长。然而中国实体经济低位徘徊的大环境中， 银行下半年利润增长速度可能略有下降。 华泰证券银行业分析师林博程表示，上半年债券大牛市对银行净息差提升的影响比较明 显，但上半年银行净息差的提升受益于外部因素，属于中短期影响，不是银行内生盈利能力 提升，因此未来净息差状况存在不确定性。 “建行上半年净利息收益率(净息差)上升，主要是债权投资收益上升以及贷款定价能力 提升，预计未来的净利息收益率还会保持较好水平，下半年净息差环比可能略有下降，但维 持在同业中较高水平很有希望。”以市值计全球第二大银行--中国建设银行 <6019 39.SS>首席财务官许一鸣在业绩会上表示。 银河证券固定收益部分析师黄斌辉认为，二季度大行能够保持利息收入环比增速超过5% 是比较快的，这主要是由于二季度比较宽松的流动性环境降低了银行利息支出。不过，下半 年净息差可能在目前情况下下行1至2个基点。 “在经济增速放缓背景下，银行的贷款定价能力有所回落，存款成本仍小幅上升，大部 分银行的存贷利差仍在压缩，从下半年来看，由于实体经济信贷需求短期不足，存贷款定价 能力难有明显提升。”招商证券报告表示。 对于银行利润的另一个增长点非息收入，招商证券报告指出，上半年上市银行手续费净 收入同比增16%，而二季度环比一季度下降7%。在经济增速放缓背景下，传统中间业务收入 增速放缓，同时监管层继续严格规范收费项目，要求取消部分手续费，导致大型银行该类收 入增速明显回落，随着下半年银行收费继续减免，手续费增速或将继续探底。 海通证券测算，在上市银行手续费增速变动看，融资类较去年放缓最多，增速约降16个 百分点，净手续费收入略缓，主要和融资类收入放缓有关。 虽然上市银行下半年有增速放缓的压力，但市场并不认为其有增长失速的可能性。林博 程认为，银行业下半年没有十分突出的盈利增长点，非标等监管趋严，银行的业务重心回到 实体经济。不过，预计下半年实体经济总体平稳，银行业利润增长也将保持稳定，而定向降 息也不会对银行产生很大冲击。 **资产质量压力上升** 按市值计中国第四大银行--中国银行 高层在中报业绩发布会上称 ，下半年该行信贷资产面临很大压力，要特别加强对房地产、地方政府融资平台和过剩产能 行业的信贷资产质量管理。 而建设银行董事长王洪章也坦言，建行资产压力较大，逾期贷款额已经超过不良贷款， 这是以前没有的情况；未来，将把控制不良贷款作为工作的重点。 在资产质量相对较好的四大行中，工行6月末不良贷款率0.99%，是四大行里不良率唯一 一个低于1%的银行。不过，招商证券银行业分析师邹添杰称，工行逾期贷款和关注类贷款上 升较快，资产质量压力依然比较大。 在资产质量压力方面，海通证券指出，上市银行不良净生成率大幅上行，而关注类和逾 期也持续上行，90天以内逾期上行明显，关注类贷款较上年底平均上行23个基点，中期上行 幅度明显高于以往；其中，股份行关注、逾期占比和逾期净生成率上升更多。 此外，不良贷款在地区分布上，也出现扩散现象。中行副行长张金良在业绩发布会上称 ，中行新发不良资产主要集中在外向型经济地区，如浙江、山东、广东等地。而工行的不良 贷款除了发生在这些传统“老大难”地区，受到煤炭价格下跌影响，其在西部地区部分企业 的贷款违约也在增加。而建行董事长王洪章则表示，随着产业转移，该行不良贷款也有从沿 海向中部地区转移的趋势。 对此，上市银行选择逐渐释放风险、增加拨备，应对经济逆周期资产质量压力缓升。招 商证券指出，上半年，上市银行核销不良贷款656亿元，几乎2倍于去年同期；而今年上半年 1,866亿元的拨备计提也是去年同期的1.5倍。经济增速放缓，预计不良贷款将继续温和上升 ，而前期较高的拨备水平提供了较高的安全边际，使银行业整体风险可控。 建行副行长朱洪波表示，该行逾期贷款中三个月期限的占比较多，说明只要加大处置盘 活就可有效控制逾期向不良迁移，下半年，建行会加大打包处置不良贷款的力度，上半年已 经打包处置了51亿元，回收率为38%。 对于不良处置，农行半年报也指出，要加大清收、核销和市场化处置力度，着力压降重 点区域和重点行业的不良贷款；加强风险监控与贷后管理，及时发现并化解风险，创新处置 手段，推动不良贷款打包转让。 “下半年银行受制于经济大环境，资产质量压力存在；但上半年银行不良风险释放，加 上拨备计提比较充分，未来银行资产质量压力可能平稳向下。”林博程表示。（完） 以下为五大行2014年上半年主要财务指标一览表： 2014年上半 净利润 增速 不良 不良余 资本充 核心资本 年 （亿元 （%） 率 额（亿 足率 充足率 ） 元） 工商银行 1,481 7.0 0.99 1,057.4 13.67 11.36 农业银行 1,040 12.6 1.24 974.7 11.89 8.65 中国银行 897 11.0 1.02 858.6 11.78 9.36 建设银行 1,307 9.2 1.04 956.7 13.89 11.21 交通银行 368 5.6 1.13 387.5 12.75 10.70 （北京中文部康熙泽对本文亦有贡献） (审校 黄凯)