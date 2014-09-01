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货币新闻 | 2014年 9月 2日 星期二 07:18 BJT

表格：韩国8月CPI较上年同期上涨1.4%，升幅低于预估

路透首尔9月2日 - 韩国统计局周二公布的数据显示：

* 8月消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨1.4%(路透调查预估为上涨1.6%)

* 8月CPI较上月上涨0.2%(路透调查预估为上涨0.3%)

* 8月核心CPI较上年同期上涨2.4%

以下为详细数据:

权重(%) 较前月(%) 较上年同期(%)

CPI 100.00 0.2 1.4

按行业分类

农业,畜牧业,水产 7.76 1.5 -4.8

工业产品 31.77 -0.1 2.1

服务业 55.64 0.2 1.7

其它类别

核心CPI 89.16 0.1 2.4

生鲜食品 4.17 4.2 -11.8

注：8月通胀年率为今年3月以来最低；核心CPI增幅为2012年2月以来最高。(完) (编译 戴素萍；审校 徐文焰)
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