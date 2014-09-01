表格：韩国8月CPI较上年同期上涨1.4%，升幅低于预估

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透首尔9月2日 - 韩国统计局周二公布的数据显示：
* 8月消费者物价指数(CPI)较上年同期上涨1.4%(路透调查预估为上涨1.6%)
* 8月CPI较上月上涨0.2%(路透调查预估为上涨0.3%)
* 8月核心CPI较上年同期上涨2.4%
以下为详细数据:
权重(%) 较前月(%) 较上年同期(%)
CPI 100.00 0.2 1.4
按行业分类
农业,畜牧业,水产 7.76 1.5 -4.8
工业产品 31.77 -0.1 2.1
服务业 55.64 0.2 1.7
其它类别
核心CPI 89.16 0.1 2.4
生鲜食品 4.17 4.2 -11.8
注：8月通胀年率为今年3月以来最低；核心CPI增幅为2012年2月以来最高。(完) (编译 戴素萍；审校 徐文焰)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。
道琼工业指数微升9.52点，或0.05%，至20,532.8点；标准普尔500指数涨8.2点，或0.35%，至2,350.39点；纳斯达克指数上扬26.44点，或0.45%，至5,875.91点。(完) (编译 母红; 审校 李军)