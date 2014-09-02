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货币新闻 | 2014年 9月 2日 星期二 09:42 BJT

表格：澳洲第二季经季调经常帐赤字为137亿澳元，优于市场预估

路透悉尼9月2日 - 澳洲统计局周二公布，第二季经季节调整经常帐赤字为137亿澳元。

以下为经季节调整的详细数据(单位：10亿澳元)：

第二季

经常帐收支 　 -13.742

商品及服务收支 -4.691

出口 +81.020

进口 　 -85.711

统计局表示，净出口对第二季国内生产总值(GDP)的贡献为负0.9个百分点。第二季GDP报告将于周三公布。

路透调查显示，分析师预计第二季经常帐赤字为140亿澳元，净出口对第一季经济成长的贡献为负0.7个百分点。

澳洲净外债为8,654.6亿澳元。

欲浏览具体数据可参阅澳洲统计局网站(www.abs.gov.au) (完)
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