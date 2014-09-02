表格：澳洲第二季经季调经常帐赤字为137亿澳元，优于市场预估

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透悉尼9月2日 - 澳洲统计局周二公布，第二季经季节调整经常帐赤字为137亿澳元。
以下为经季节调整的详细数据(单位：10亿澳元)：
第二季
经常帐收支 -13.742
商品及服务收支 -4.691
出口 +81.020
进口 -85.711
统计局表示，净出口对第二季国内生产总值(GDP)的贡献为负0.9个百分点。第二季GDP报告将于周三公布。
路透调查显示，分析师预计第二季经常帐赤字为140亿澳元，净出口对第一季经济成长的贡献为负0.7个百分点。
澳洲净外债为8,654.6亿澳元。
欲浏览具体数据可参阅澳洲统计局网站(www.abs.gov.au) (完)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。