新闻稿：澳洲央行维持利率在2.5%不变，称全球经济继续温和增长

失业率最近大幅攀升，尽管衡量就业市场的其他多数指标今年有所改善。央行评估仍认为，就业市场存在一定程度的闲置产能，很可能还要等上一些时间才能见到失业持续下滑。薪资增长明显放缓，未来一段时间料维持相对温和，这应令通胀和目标保持相符，尽管澳元汇率下跌。

货币政策仍旧宽松。利率非常低，最近数月继续下降，因放贷竞争加剧。作为对安全投资工具低收益的回应，投资者继续寻求较高回报。信贷增长略有提速，包括最近面向企业的信贷。房价继续上涨。另一方面，汇率仍高于大多数人对其基本价值的估算，尤其是考虑到主要大宗商品价格下跌。高汇率对经济实现均衡增长的帮助，比正常情况下预期的要小。