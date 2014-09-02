新闻稿：澳洲央行维持利率在2.5%不变，称全球经济继续温和增长

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
失业率最近大幅攀升，尽管衡量就业市场的其他多数指标今年有所改善。央行评估仍认为，就业市场存在一定程度的闲置产能，很可能还要等上一些时间才能见到失业持续下滑。薪资增长明显放缓，未来一段时间料维持相对温和，这应令通胀和目标保持相符，尽管澳元汇率下跌。
货币政策仍旧宽松。利率非常低，最近数月继续下降，因放贷竞争加剧。作为对安全投资工具低收益的回应，投资者继续寻求较高回报。信贷增长略有提速，包括最近面向企业的信贷。房价继续上涨。另一方面，汇率仍高于大多数人对其基本价值的估算，尤其是考虑到主要大宗商品价格下跌。高汇率对经济实现均衡增长的帮助，比正常情况下预期的要小。
展望未来，持续的宽松货币政策应为需求提供支撑，并随着时间推移扶助增长走强。未来两年通胀率料符合2-3%的目标。(完)
(编译 王丽鑫/朱晓军/艾茂林; 审校 郑茵/张荻/高琦)
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