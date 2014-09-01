英国金融市场：英镑守在1.66美元上方，因制造业数据不及预期

路透伦敦9月1日 - 英镑兑欧元周一脱离五周高位，但仍守在1.66美元上方，此前出炉的数据显示，英国制造业8月放缓程度超出预期。

Markit/CIPS英国8月制造业采购经理人指数(PMI)跌至52.5，为去年6月以来最低，且低于路透调查分析师的所有预估。

此外英国7月抵押贷款批准件数小幅下降，显示房屋市场正在降温。

英镑兑美元 在数据发布前触及10日高位1.6645美元，随后回落至1.6621，日内仍上涨0.2%。

“英镑面临的困难在于，一年来的数据经常令人惊喜，而现在似乎变为常常令人失望，”汇丰外汇策略师Daragh Maher表示。

“但尽管(PMI)数据不佳，英镑仍能够守在1.66美元以上。这说明从市场的角度而言，英镑汇价调整的主要部分已经完成。”

从技术面角度而言，14日相对强弱指标显示，英镑正从超卖区域拉回，说明近期跌势可能已经结束。商品期货交易委员会(CFTC)的数据的确也显示，投机客开始增持英镑净多仓。

稍早发布的欧元区PMI数据亦显示，8月制造业增长放缓程度超出预期，因新订单分项指标下滑，而且制造业者受到乌克兰疑虑的冲击。

这帮助推动欧元兑英镑 触及五周低位0.7892英镑。不过欧元随后缩减跌幅报0.79025，日内微跌0.1%。

英国央行货币政策委员会(MPC)周三将举行会议，不过市场还要再多等两周时间，来观察是否有更多央行官员反对再将利率维持在纪录低点。

英国公债价格下滑，表现不及德债与美债，投资者静待周二的五年期新债发售。

指标五年期债券 为表现最差的品种之一，1400GMT时收益率(殖利率)报1.73%，盘中上涨2个基点。(完)

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