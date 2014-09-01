南非汇市：兰特兑美元大致持平，经济基本面疲弱带来压力

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透约翰内斯堡9月1日 - 南非兰特兑美元周一在迟滞交投中大致持平，因当天为美国假日，而南非国内疲弱的经济基本面有可能令兰特承压。
有交易员指出，邻国莱索托发生政治危机，虽然对兰特没有直接影响，但有可能向投资者发出有关当地局势稳定的负面讯号。
兰特兑美元 盘中在10.6460/6845的窄幅区间交投，1600GMT时，报10.6775，较上周五纽约尾盘水平下跌0.1%。
尽管南非经济第二季与衰退擦肩而过，但8月汽车交易数据证实南非经济仍处于困境之中，8月新车销售同比减少了1.4%。
如果欧洲央行和英国央行暗示将放宽政策，且美国就业数据证实美国经济复苏处于正轨，兰特有可能走疲。(完)
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路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透上海4月19日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------- ----------------------------------------- *武汉市黄陂区 17.3 7 4/18簿记建档 5.48% 上限5.80% AA 1.6994 第3-7年末还20%本金 城建投资开发 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *营口经济技术 1