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债券 | 2014年 9月 2日 星期二 06:44 BJT

南非汇市：兰特兑美元大致持平，经济基本面疲弱带来压力

路透约翰内斯堡9月1日 - 南非兰特兑美元周一在迟滞交投中大致持平，因当天为美国假日，而南非国内疲弱的经济基本面有可能令兰特承压。

有交易员指出，邻国莱索托发生政治危机，虽然对兰特没有直接影响，但有可能向投资者发出有关当地局势稳定的负面讯号。

兰特兑美元 盘中在10.6460/6845的窄幅区间交投，1600GMT时，报10.6775，较上周五纽约尾盘水平下跌0.1%。

尽管南非经济第二季与衰退擦肩而过，但8月汽车交易数据证实南非经济仍处于困境之中，8月新车销售同比减少了1.4%。

如果欧洲央行和英国央行暗示将放宽政策，且美国就业数据证实美国经济复苏处于正轨，兰特有可能走疲。(完)

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