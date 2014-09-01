欧洲股市：小幅收高，诺华引领制药类股上扬

* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.2%

* 英国电视台ITV购并揣测，提振媒体类股

* 诺华心脏病新药消息引领制药类股上扬

路透伦敦9月1日 - 欧洲股市周一小涨，收在近一个月高位；英国电视台ITV 购并揣测提振媒体类股，而诺华制药 则引领制药类股上扬。

诺华一款新药可能取代25年来治疗心脏病关键用药的消息，推使公司股价在FTSEurofirst 300指数 涨幅居冠，上扬4.3%。诺华的涨势亦扶助STOXX Europe 600医保指数 涨幅居各类股之冠，上涨1.1%。

ITV则引领欧洲媒体指数 上扬0.8%。据Telegraph报导，Liberty Global 取得6.4%股权后，力争ITV大股东的支持，引发外界揣测公司可能全面进行收购。而ITV则不予置评。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.2%至1,376.83点，略低于上周所及一个月高位。欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数 则上涨0.1%。

在乌克兰紧张情势未除，中国经济数据疲弱，且美国适逢假期成交量能低落下，投资人交投谨慎。