欧洲股市：小幅收高，诺华引领制药类股上扬

修正-欧洲股市：持稳在16个月高位，受助于先正达和国防股上涨
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。
* 泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收高0.2%
* 英国电视台ITV购并揣测，提振媒体类股
* 诺华心脏病新药消息引领制药类股上扬
路透伦敦9月1日 - 欧洲股市周一小涨，收在近一个月高位；英国电视台ITV 购并揣测提振媒体类股，而诺华制药 则引领制药类股上扬。
诺华一款新药可能取代25年来治疗心脏病关键用药的消息，推使公司股价在FTSEurofirst 300指数 涨幅居冠，上扬4.3%。诺华的涨势亦扶助STOXX Europe 600医保指数 涨幅居各类股之冠，上涨1.1%。
ITV则引领欧洲媒体指数 上扬0.8%。据Telegraph报导，Liberty Global 取得6.4%股权后，力争ITV大股东的支持，引发外界揣测公司可能全面进行收购。而ITV则不予置评。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收高0.2%至1,376.83点，略低于上周所及一个月高位。欧元区蓝筹股Euro STOXX 50指数 则上涨0.1%。
在乌克兰紧张情势未除，中国经济数据疲弱，且美国适逢假期成交量能低落下，投资人交投谨慎。
德股DAX指数 收高0.09%至9,479.03点。法国股市CAC指数 跌0.03%至4,379.73点。英国富时100指数 涨0.08%至6,825.31点。(完)
路透米兰4月12日 - 欧洲股市周三小涨，持稳于16个月高位附近，受助于先正达和防股上涨，后者因投资者担心地缘政治风险持续而受到提振。
路透伦敦4月11日 - 欧洲股市周二收盘基本持平，市场成交清淡，交投被苹果供应商Dialog Semiconductor急跌所主导。本周因假期交易日减少，且避险情绪使得投资者不愿大举押注。
路透伦敦/米兰4月10日 - 欧洲股市周一收平，制药商购并活动带动其股价走强，但西班牙银行Banco Popular挫至纪录低点，因称需进一步增资。