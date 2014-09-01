欧元债市：二线国家公债收益率下滑，因疲弱PMI支持欧洲央行放松政策

* 投资者在周四欧洲央行会议之前调整头寸

* 欧元区制造业增幅创逾一年最低

* 科尔称欧洲央行准备好调整政策

* 乌克兰谴责俄罗斯入侵，叛军重新夺得阵地

路透伦敦9月1日 - 低评级的欧元区公债收益率周一大多走低，因数据显示制造业增长低迷，点燃了欧洲央行将在周四会议上加强经济扶持力度的猜测。

政策制定者和各国领导人周末呼吁欧洲央行总裁德拉吉进一步放松政策，但很多人认为德拉吉本周可能倾向于做口头文章，而非付诸行动，因为他在等待已有政策措施发挥效力。

有关经济状况的忧虑有所加剧，周一数据显示，欧元区8月制造业扩张速度为一年多来最慢。受俄乌紧张局势升级影响，新订单萎缩，工厂状况不佳。

法国农业信贷银行固定收益策略师Orlando Green表示，“数据十分疲弱，特别是德国，加剧了人们对欧元区总体经济的担忧。”

“鉴于德拉吉在杰克森霍尔的讲话，某种程度而言，市场预计(欧洲央行)将采取进一步放松政策的举措。”

意大利 和葡萄牙 10年期公债收益率(殖利率)双双下跌3个基点，分别报2.41%和3.20%，希腊10年期公债 收益率跌8个基点，至5.78%。

西班牙10年期公债 收益率涨2个基点，至2.26%，30年期公债 收益率涨7个基点，至3.53%。

在评级最高的公债中，德国10年期公债 收益率持平于0.88%，略高于上周触及的0.867%历史低点，因乌克兰局势的最新进展令避险资产的需求维持在高位。(完)

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