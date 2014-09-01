欧元债市：二线国家公债收益率下滑，因疲弱PMI支持欧洲央行放松政策

中国就业：失业率若大幅攀升要加大财政和货币政策调整实施力度--国务院
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
* 投资者在周四欧洲央行会议之前调整头寸
* 欧元区制造业增幅创逾一年最低
* 科尔称欧洲央行准备好调整政策
* 乌克兰谴责俄罗斯入侵，叛军重新夺得阵地
路透伦敦9月1日 - 低评级的欧元区公债收益率周一大多走低，因数据显示制造业增长低迷，点燃了欧洲央行将在周四会议上加强经济扶持力度的猜测。
政策制定者和各国领导人周末呼吁欧洲央行总裁德拉吉进一步放松政策，但很多人认为德拉吉本周可能倾向于做口头文章，而非付诸行动，因为他在等待已有政策措施发挥效力。
有关经济状况的忧虑有所加剧，周一数据显示，欧元区8月制造业扩张速度为一年多来最慢。受俄乌紧张局势升级影响，新订单萎缩，工厂状况不佳。
法国农业信贷银行固定收益策略师Orlando Green表示，“数据十分疲弱，特别是德国，加剧了人们对欧元区总体经济的担忧。”
“鉴于德拉吉在杰克森霍尔的讲话，某种程度而言，市场预计(欧洲央行)将采取进一步放松政策的举措。”
意大利 和葡萄牙 10年期公债收益率(殖利率)双双下跌3个基点，分别报2.41%和3.20%，希腊10年期公债 收益率跌8个基点，至5.78%。
西班牙10年期公债 收益率涨2个基点，至2.26%，30年期公债 收益率涨7个基点，至3.53%。
在评级最高的公债中，德国10年期公债 收益率持平于0.88%，略高于上周触及的0.867%历史低点，因乌克兰局势的最新进展令避险资产的需求维持在高位。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王颖；审校 徐文焰)
路透北京4月19日 - 中国国务院周三指出，稳增长的主要目的是保就业，若城镇新增就业大幅下滑、失业率大幅攀升，要加大财政政策和货币政策调整实施力度，促进经济企稳向好，确保就业稳定。
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透上海4月19日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------- ----------------------------------------- *武汉市黄陂区 17.3 7 4/18簿记建档 5.48% 上限5.80% AA 1.6994 第3-7年末还20%本金 城建投资开发 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *营口经济技术 1