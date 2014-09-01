金属期市：期铜下滑，中国疲弱制造业数据引发需求前景疑虑

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透伦敦9月1日 - 期铜价格周一下滑，中国疲弱制造业数据引发外界对该国需求前景的疑虑，施压铜价。
伦敦金属交易所(LME)三个月期铜 收低0.6%至每吨6,942美元；8月月线下跌1.9%，为四个月来首次录得月度跌幅。
成交低迷，因美国周一逢劳动节假期休市。公开喊价交易结束时，成交量为7,750口，上周五成交13,765口。场内交易结束后电子盘交易继续。
中国8月官方和汇丰制造业采购经理人指数(PMI)均自数月高点回调，因需求下降抑制生产，导致新订单和生产指数双双快速下滑。这表明中国经济内生下行压力仍然存在，未来仍需政策支持。
“中国制造业数据再次加重对全球第二大经济体成长放缓的揣测，这导致交易商进行部分获利了结，”Ava Trade首席市场分析师Naeem Aslam称。
一些分析师认为，铜价或将触底，因寄望中国政府将出台进一步经济刺激措施，可能有助于刺激对铜的的需求。
印尼矿业部一位官员周一称，纽蒙特矿业(Newmont Mining) 本周将恢复铜精矿出口 。这加重了投资者有关市场供应增加的担忧。
商品期货交易委员会(CFTC)数据显示，截至8月26日当周，对冲基金和基金经理人增持铜的净多头仓位，表明投资者对全球经济前景更加乐观。
然而，市场对乌克兰动荡局势仍保持谨慎。
其他金属方面，三个月期镍 收低0.3%至每吨18,745美元，周五曾触及三周低位。三个月期铝 收低0.1%至2,095美元，距离上周所及18个月高点2,119.50美元不远。
三个月期锌 收低0.1%报每吨2,357美元；三个月期铅 收低0.4%报每吨2,233美元；三个月期锡 在公开喊价交易中未有成交，最后买价下跌1.1%报每吨21,625美元。(完)
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(编译 王兴亚；审校 龚芳)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
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