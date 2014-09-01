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市场报道 | 2014年 9月 2日 星期二 07:38 BJT

****欧洲经济指标预测--9月2日-9月9日****

以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程：            

    GMT时间  经济指标/活动                             公布时段    预估值       前值
   
    9月1日当周
    
    9月2日-9日
    0700  英国Halifax房价指数(较前月)                   8月            --       +1.4%
               三个月房价指数(较上年同期)                             9.9%     +10.2%

    9月2日(二)
    0545  瑞士国内生产总值(GDP)(较前季)                第二季        +0.5%      +0.5%
                           (较上年同期)                              +1.7%      +2.0%
    0830  英国Markit/CIPS建筑业采购经理人指数(PMI)      8月          61.4        62.4
    0900  欧元区生产者物价指数(PPI)(较前月)             7月          -0.1%      +0.1%
                               (较上年同期)                          -1.1%      -0.8%
    
    9月3日(三)
    0745  意大利Markit/ADACI服务业采购经理人指数(PMI)   8月          52.0        52.8
    0750  法国Markit服务业PMI                           8月          51.1        51.1
                    综合PMI                                            --        50.0
    0755  德国Markit服务业PMI                         8月终值        56.4        56.4
                    综合PMI                                            --        54.9
    0800  欧元区Markit服务业PMI                       8月终值        53.5        53.5
                      综合PMI                                        52.8        52.8
    0830  英国Markit/CIPS服务业PMI                      8月          58.5        59.1
    0900  欧元区零售销售(较前月)                        7月         -0.4%       +0.4%
                    (较上年同期)                                    +0.9%       +2.4%
    
    9月4日(四)
    0530  法国按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率      第二季          --       10.1%
    0600  德国工业订单(较前月)                           7月        +1.5%       -3.2%
    1100  英国央行利率决定                               9月         0.5%        0.5%
                  量化宽松规模(亿英镑)                                 --       3,750
    1145  欧洲央行再融资利率                             9月        0.15%       0.15%
                  存款利率                                         负0.1%      负0.1%
    
    9月5日(五)
    0600  德国工业生产(较前月)                           7月        +0.3%       +0.3%
    0645  法国消费者信心指数                             8月           85          86
    0715  瑞士工业订单(较上年同期)                     第二季         --        +4.3%
    0900  欧元区GDP(较前季)                         第二季修正值     持平        持平
               (较上年同期)                                         +0.7%       +0.7%    
    
    9月8日当周   
    
    9月8日(一)       
    0545  瑞士失业率(未经季节调整)                       8月          --         2.9%
                     (经季节调整)                                     --         3.2%
    0600  德国经季节调整出口(较上月)　　　　　　　　　　 7月　　      --        +0.9%
    　　　　　          进口(较上月)                                  --        +4.5%
    　　　　　贸易收支(亿欧元)                                        --       顺差162
    0715  瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月)                8月          --        -0.4%
                             (较上年同期)                             --        持平
    0715  瑞士零售销售(较上年同期)                       7月          --        +3.4%
    0830  欧元区Sentix投资者信心指数                     9月          --         2.7
    2301  英国零售业联盟(BRC)零售销售(较上年同期)        8月          --        -0.3%
    
    9月9日(二)       
    0645  法国预算收支(亿欧元)                           7月          --       赤字594
    0645  法国贸易收支(亿欧元)                           7月          --       逆差54
              进口(亿欧元)                                            --       421.15
              出口(亿欧元)                                            --       367.35
    0830  英国工业生产(较上月)　　　　　　　　　　　　　 7月　　      --       +0.3%
                      (较上年同期)                                    --       +1.2%
    　　　　　制造业产出(较上月)　　　　　　　　　　　　 7月　　　　  --       +0.3%
　　　　　　　　　　　　(较上年同期)                                  --       +1.9%
    0830  英国对非欧盟国家贸易收支(亿英镑)　　　　　　　 7月　　      --    逆差38.41
    　　　　　全球贸易收支(亿英镑)                                    --    逆差94.13(完)
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