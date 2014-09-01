全球金市：钯金触及13年半高位910美元，乌克兰危机引燃供应担忧

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
* 钯金连续第四个交易日上扬
* 市场关注西方是否对俄罗斯进行进一步制裁
* 美国市场逢假期休市
路透伦敦9月1日 - 钯金周一升至13年半高位每盎司910美元，因市场担忧西方可能因乌克兰危机对俄罗斯施加更多制裁，或冲击到钯金最大生产国俄罗斯的供应。同时金价小幅上扬。
乌克兰总统波罗申科警告称，如果俄军继续支持亲俄叛军，将可能很快爆发“全面战争”。而欧洲和美国威胁对俄罗斯实施新的制裁措施。
俄罗斯总统普京周日要求立即就乌克兰南部和东部地区的“国家地位”举行会谈，但他的发言人表示，这并不意味着俄方现在支持叛军为他们控制的地盘寻求独立。
1449 GMT，现货钯金 攀高1%至每盎司907.97美元，此前触及2001年2月以来高位910美元。钯金连续四个交易日上扬，因市场担心乌克兰紧张局势升级可能导致对俄罗斯的制裁扩大，波及到钯金生产商。
去年俄罗斯占全球钯金供应的40%以上，产出约为270万盎司。
“钯金或将走高...升向1,000美元关口...钯金不会一下子升到该水准，但技术面强劲且存在多个基本面支撑因素，”瑞士信贷分析师Tom Kendall说。
“人们认为存在一定的尾部风险，如果乌克兰形势确实恶化，那么与俄罗斯大型实体的商贸往来可能受到制约，不过我认为这种前景不现实。”
现货金 报每盎司1,286.90美元，日内持稳，暂时延续上周录得的微小涨幅。成交低迷，因美国市场逢劳工日假期休市。
“本周的焦点将是周五的美国8月非农就业报告，同时仍对地缘政治风险有关的消息敏感，”瑞银集团在报告中称，“在关键数据公布前，市场走势料将振荡。”
全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周五的黄金持仓量减少0.6吨，至795吨。
现货银 持平于每盎司19.44美元，现货铂金(白金) 跌0.1%至每盎司1,418.25美元。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 王兴亚；审校 张荻)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。