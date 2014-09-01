日韩经济指标预测--9月2日-9月9日****

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
以下为日本和韩国近期预定公布的经济数据及官方会议日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月1日当周 9月2日(二) 0130 日本加班工资 7月 -- +1.9% 2100 韩国外汇储备(亿美元) 8月 -- 3,680.3 9月3日(三) 2300 韩国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季修正值 -- +0.6% (较上年同期) -- +3.6% 2350 日本投资外国债券(亿日圆) 前周 -- 卖超6,090 外资投资日本股票(亿日圆) -- 买超1,746 9月4日(四) 2350 日本外汇储备(亿美元) 8月 -- 12,760 9月5日(五) 0500 日本同时指标(较前月) 7月 -- -1.8 领先指标 -- +0.7 9月8日当周 9月7日(日) 2350 日本银行放款 8月 -- +2.2% 2350 日本经常帐(亿日圆) 7月 -- 赤字3,991 2350 日本国内生产总值(GDP)环比年率 第二季修正值 -- -6.8% (较前季) -- -1.7% 资本支出(较前季) -- -2.5% 民间消费(较前季) -- -5.0% 外部需求(较前季) -- +1.1% 9月8日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 8月 -- 51.3 9月9日(二) 0500 日本消费者信心指数 8月 -- 41.5 2350 日本企业物价指数(较前月) 8月 -- +0.3% (较上年同期) -- +4.3% 2350 日本机械订单(较前月) 7月 -- +8.8% (较上年同期) -- -3.0%(完)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。