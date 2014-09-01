《焦点》欧洲和亚洲8月制造业活动降温，需求疲弱令人心忧

不过，该指数仍连续第14个月位于荣枯分水岭50的上方。

德国制造业PMI跌至11个月低点，该国是俄罗斯在欧盟的最大贸易伙伴；法国制造业PMI则在50下方进一步走低。

制造业者几乎没有提高产品售价，但欧元区制造业活动仍下滑；而且随着8月通胀率降至五年新低0.3%，这也提升了欧元区滑入通缩的风险。

欧洲央行即将举行政策会议。尽管该央行不太可能有新动作，但增长放缓以及通缩风险加剧，将令央行面临更大的宽松政策压力。

“数据强化了欧洲央行维持宽松政策的理由。央行在本次会议上可能将继续其温和基调，同时不会有任何动作，但我们预期央行会透露一些在未来数月实施资产购买计划的细节，”Investec分析师Philip Shaw。

与此相对照，外界普遍预期英国央行和美国联邦储备理事会(美联储/FED)将于明年开始升息，而分析师认为英国会率先行动。