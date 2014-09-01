《焦点》欧洲和亚洲8月制造业活动降温，需求疲弱令人心忧

美国热股：摩根士丹利首季获利跳增74%，盘初急升近3%
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
不过，该指数仍连续第14个月位于荣枯分水岭50的上方。
德国制造业PMI跌至11个月低点，该国是俄罗斯在欧盟的最大贸易伙伴；法国制造业PMI则在50下方进一步走低。
制造业者几乎没有提高产品售价，但欧元区制造业活动仍下滑；而且随着8月通胀率降至五年新低0.3%，这也提升了欧元区滑入通缩的风险。
欧洲央行即将举行政策会议。尽管该央行不太可能有新动作，但增长放缓以及通缩风险加剧，将令央行面临更大的宽松政策压力。
“数据强化了欧洲央行维持宽松政策的理由。央行在本次会议上可能将继续其温和基调，同时不会有任何动作，但我们预期央行会透露一些在未来数月实施资产购买计划的细节，”Investec分析师Philip Shaw。
与此相对照，外界普遍预期英国央行和美国联邦储备理事会(美联储/FED)将于明年开始升息，而分析师认为英国会率先行动。
但经济活动放慢、物价升幅缩小以及薪资增长乏力，意味着上述升息预期并非十拿九稳。
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。
道琼工业指数微升9.52点，或0.05%，至20,532.8点；标准普尔500指数涨8.2点，或0.35%，至2,350.39点；纳斯达克指数上扬26.44点，或0.45%，至5,875.91点。(完) (编译 母红; 审校 李军)