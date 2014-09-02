《焦点》欧洲和亚洲8月制造业活动降温，需求疲弱令人心忧

中国人行迄今尚未降息，倾向为一些银行放宽流动性，以期释放资金进行放贷。而政府则力图为楼市放宽银根。

但中国楼市已开始出现许多人担心的惩罚性下滑，未来经济强劲增长将依赖于遏制住下滑势头。中国楼市占国内生产总值(GDP)15%的比重。

然而，亚洲还有一些亮点。

印度制造业略微放缓，但连续第10个月扩张。上周公布的数据显示，第二季经济较上年同期增速加快至5.7%。

台湾制造业者公布，新订单以逾三年半以来最快速度增长，多数是外销订单，这带动8月采购经理人指数(PMI)升至56.1。

但韩国则遭遇挫败，其8月对中国出口连续第四个月下降，为两年来最长跌势；印尼PMI调查显示，经济活动在一年内首次萎缩。

欲浏览欧洲制造业PMI动能，请点选link.reuters.com/har72w

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欲浏览亚洲制造业PMI，请点选link.reuters.com/baq77s (完)