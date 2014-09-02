《焦点》欧洲和亚洲8月制造业活动降温，需求疲弱令人心忧

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
中国人行迄今尚未降息，倾向为一些银行放宽流动性，以期释放资金进行放贷。而政府则力图为楼市放宽银根。
但中国楼市已开始出现许多人担心的惩罚性下滑，未来经济强劲增长将依赖于遏制住下滑势头。中国楼市占国内生产总值(GDP)15%的比重。
然而，亚洲还有一些亮点。
印度制造业略微放缓，但连续第10个月扩张。上周公布的数据显示，第二季经济较上年同期增速加快至5.7%。
台湾制造业者公布，新订单以逾三年半以来最快速度增长，多数是外销订单，这带动8月采购经理人指数(PMI)升至56.1。
但韩国则遭遇挫败，其8月对中国出口连续第四个月下降，为两年来最长跌势；印尼PMI调查显示，经济活动在一年内首次萎缩。
欲浏览欧洲制造业PMI动能，请点选link.reuters.com/har72w
欲浏览欧元区制造业PMI，请点选link.reuters.com/zuz47s
欲浏览亚洲制造业PMI，请点选link.reuters.com/baq77s (完)
(编译 郑茵/徐文焰/许娜/于春红; 审校 龚芳/张若琪)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
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