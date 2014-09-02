金砖国家：9月1日股汇市收盘纵览

路透9月2日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月1日(周一)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 周一收高0.25%，报1,090.57点。

中国股市：沪综指反弹收升，化工、医药等板块涨幅居前

香港股市：恒指与恒生国企指数均收平，受博彩类股拖累

中国汇市：人民币即期微幅收升，6.14元关口附近市场偏谨慎

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拉美股市：巴西股市周一盘中涨至19个月高点，最近一项民调显示，总统罗塞夫在10月总统大选竞选连任时可能失利。巴西指标圣保罗交易所Bovespa指数 一度上涨超过1%，逼近2013年1月以来最高的62,000点，但最终收低0.24%，报61,141.27点。

拉美汇市：巴西雷亚尔兑美元收盘报2.2443，近期民调显示总统罗塞夫或无法在10月大选中赢得连任

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南非股市：小幅收高，工业集团Bidvest Holdings 股价上涨，此前该公司称可能将其食品部门在伦敦上市，投资者可能因而获益。指标Top-40绩优股指数 收高0.27%，报45,752点。综合指数 上涨0.3%至51,113点。

南非汇市：兰特兑美元大致持平，经济基本面疲弱带来压力

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印度股市：NSE指数大涨，首度突破8,000点的重要心理关卡。印度公布优于预期的季度经济成长数据之后，ICICI Bank 等蓝筹股随之上涨。NSE指数 一度上涨多达1.01%，至8,035点的纪录高位，且刷新8月25日创下的历史新高。终场收高0.92%。指标BSE指数 最多上涨1%，连续第二次触及26,900.30的纪录高位。

印度汇市：印度卢比兑美元小幅贬值，市场缺乏新的因素指引，交易员等待欧洲央行本周稍后政策会议结果以研判近期方向。印度卢比兑美元 收报60.5250/5350，上周四收报60.45/4660.4950/5050。印度金融市场上周五因适逢假期休市。

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俄罗斯股市：指标股指 跌1.06%，报1,177.660点；MSCI明晟俄罗斯指数 下挫1.06%，报641.97点。