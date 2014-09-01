《香港报摘》--经济日报9月2日

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型船运价下降
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
* 头版头条：
--一度流标的九龙观塘市中心重建项目最终由信和置业 牵头财团夺得。消息指，该地地价连分红低于70亿港元，楼面尺价仅4,679港元，相当于将军澳地价水平。
* 其他：
--天能动力 在城市微型电动汽车电池市场占有率超过51%，公司副总裁刘兆辉称，其中可配备铅酸或锂电子的低速电动车售价介乎5-10万元人民币，在中国市场发展潜力庞大，所以集团先拓展低速的城市微型电动车电池市场。
--中国油气 已与加拿大Jade Million签订不具法律约束力的谅解备忘录，同意收购其全部股本权益，涉及资产约56,832平方米加拿大油田的勘探、开采及生产石油权益的9份石油契约，当中包括位于加拿大艾伯塔省Mikkwa矿区的若干油田。
--港交所 公布，代证监会向旗下市场征收的交易征费，将于11月1日调低，买卖证券的交易征费将由0.003%减至0.0027%，相当于征费率下调1成。（完）
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**
香港报摘/社评/财经评论
中国报摘
台湾报摘 (整理 雷美珍; 审校 杨淑祯)
波罗的海海岬型船运价指数跌90点，或4.05%，报2,130点。海岬型船舶日均获利降630美元，报15,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透华盛顿4月19日 - 国际货币基金组织(IMF)周三警告称，美国总统特朗普计划实施的减税和放松金融监管举措可能会引发新一轮的金融冒险行为，这类冒险行为曾导致2008年的金融危机。
路透迪拜4月19日 - 亚洲燃料油现货和纸货市场周三买兴旺盛，提振了燃料油衍生品，但在供应商卖盘积极之际，未能拉高现货升水。