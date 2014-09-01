《香港报摘》--经济日报9月2日

* 头版头条：

--一度流标的九龙观塘市中心重建项目最终由信和置业 牵头财团夺得。消息指，该地地价连分红低于70亿港元，楼面尺价仅4,679港元，相当于将军澳地价水平。

* 其他：

--天能动力 在城市微型电动汽车电池市场占有率超过51%，公司副总裁刘兆辉称，其中可配备铅酸或锂电子的低速电动车售价介乎5-10万元人民币，在中国市场发展潜力庞大，所以集团先拓展低速的城市微型电动车电池市场。

--中国油气 已与加拿大Jade Million签订不具法律约束力的谅解备忘录，同意收购其全部股本权益，涉及资产约56,832平方米加拿大油田的勘探、开采及生产石油权益的9份石油契约，当中包括位于加拿大艾伯塔省Mikkwa矿区的若干油田。

--港交所 公布，代证监会向旗下市场征收的交易征费，将于11月1日调低，买卖证券的交易征费将由0.003%减至0.0027%，相当于征费率下调1成。（完）

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