中国金融：支付宝与华为联手推国内首个指纹支付的标准方案

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海9月2日 - 中国互联网支付巨头--阿里巴巴集团IPO-BABA.N旗下支付宝与全球电信设备大厂华为 近日联手推出国内首个指纹支付的标准方案。在华为即将推出的Mate 7手机上，用户可在支付宝钱包的APP（应用程序）中开启指纹支付。
支付宝微博指出， 这是继三星 旗下Galaxy S5之后第二款支持支付宝钱包指纹支付的手机。未来支付宝的指纹支付方案会推广到更多型号的手机上。
微博称，在指纹识别的安全性上，华为提供的是芯片级的安全解决方案，指纹信息管理、加密、验证、存储程序均运行在芯片TrustZone的安全OS中，安卓系统和第三方应用软件都无法访问到这个被隔离的区域，保证了指纹的运行环境安全。
作为全球排名第三的智能手机厂商的华为，将是业内第一家在安卓系统上采用按压式指纹传感器的手机厂商。
上海证券报周二报导称，目前已经有手机厂商正与支付宝接触洽谈，其中包括苹果公司 。（完） (发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。