中国金融：支付宝与华为联手推国内首个指纹支付的标准方案

路透上海9月2日 - 中国互联网支付巨头--阿里巴巴集团IPO-BABA.N旗下支付宝与全球电信设备大厂华为 近日联手推出国内首个指纹支付的标准方案。在华为即将推出的Mate 7手机上，用户可在支付宝钱包的APP（应用程序）中开启指纹支付。

支付宝微博指出， 这是继三星 旗下Galaxy S5之后第二款支持支付宝钱包指纹支付的手机。未来支付宝的指纹支付方案会推广到更多型号的手机上。

微博称，在指纹识别的安全性上，华为提供的是芯片级的安全解决方案，指纹信息管理、加密、验证、存储程序均运行在芯片TrustZone的安全OS中，安卓系统和第三方应用软件都无法访问到这个被隔离的区域，保证了指纹的运行环境安全。

作为全球排名第三的智能手机厂商的华为，将是业内第一家在安卓系统上采用按压式指纹传感器的手机厂商。