中俄能源：Gazprom可能将于11月与中国签署新的天然气供应协议

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透俄罗斯Us Khatyn 9月1日 - 俄罗斯最大天然气公司Gazprom 执行长Alexei Miller周一表示，该公司可能将于11月与中国签署协议，通过所谓西线向中国供应天然气。
“如果我们与中国石油天然气集团公司(CNPC)紧密合作，Gazprom准备这样作，11月(俄中)两国领导人会晤时，我们可能将签署协议，”Miller称。
在签署该协议前，两国已达成另一项协议，将通过“西伯利亚力量(Power of Siberia)”管道输送天然气。
Gazprom此前已决定通过管道每年向中国出口380亿立方米天然气。该项合同金额达到4,000亿美元。(完)
(编译 于春红; 审校 白云)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。