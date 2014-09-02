《中国报摘》--中国证券报9月2日

* 头版头条:

--中国证监会主席肖钢出席深圳证券交易所干部大会，并作重要讲话指出，要进一步拓宽服务实体经济的广度和深度，深交所要继续壮大中小板市场，加快推进创业板改革，同时宣布了中央和国务院决定吴利军任深圳证券交易所党委书记，提名吴利军为深圳证券交易所理事会理事长人选。

* 其他:

--多家机构预计，8月金融机构新增贷款或为7,000亿元左右。分析人士认为，不良资产压力上升、存款大幅流失和监管趋紧对商业银行信贷投放力度影响较明显，虽然贷款投向和结构有望进一步改善，但8月新增贷款可能仍不及市场预期。

--首个全国性邮币卡电子交易服务平台-上海邮币卡交易中心9月1日正式上线。分析人士认为，邮币卡市场由将盘活6,000亿元的社会财富，还将带来从规则到体系的变革，衍生出新的交易生态系统。

--中国海洋石油总公司拟有意转让其合资参股的海康人寿50%股权，目前有意接手的资本方很可能是清华同方。

--保监会副主席王祖继日前表示，保险业要高度重视大数据应用，推动大数据技术在行业应用，严防系统性和区域性风险，加快行业信息共享平台建设。

--财政部、国家税务总局日前联合下发通知，规定符合条件和标准的公共基础设施项目，可按每一批次为单位计算所得，并享受企业所得税“三免三减半”优惠。