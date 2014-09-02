《中国报摘》--中国证券报9月2日

中国汽车：今年汽车销售将呈稳中趋缓，因税收优惠力度减弱等--商务部
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
* 头版头条:
--中国证监会主席肖钢出席深圳证券交易所干部大会，并作重要讲话指出，要进一步拓宽服务实体经济的广度和深度，深交所要继续壮大中小板市场，加快推进创业板改革，同时宣布了中央和国务院决定吴利军任深圳证券交易所党委书记，提名吴利军为深圳证券交易所理事会理事长人选。
* 其他:
--多家机构预计，8月金融机构新增贷款或为7,000亿元左右。分析人士认为，不良资产压力上升、存款大幅流失和监管趋紧对商业银行信贷投放力度影响较明显，虽然贷款投向和结构有望进一步改善，但8月新增贷款可能仍不及市场预期。
--首个全国性邮币卡电子交易服务平台-上海邮币卡交易中心9月1日正式上线。分析人士认为，邮币卡市场由将盘活6,000亿元的社会财富，还将带来从规则到体系的变革，衍生出新的交易生态系统。
--中国海洋石油总公司拟有意转让其合资参股的海康人寿50%股权，目前有意接手的资本方很可能是清华同方。
--保监会副主席王祖继日前表示，保险业要高度重视大数据应用，推动大数据技术在行业应用，严防系统性和区域性风险，加快行业信息共享平台建设。
--财政部、国家税务总局日前联合下发通知，规定符合条件和标准的公共基础设施项目，可按每一批次为单位计算所得，并享受企业所得税“三免三减半”优惠。
--中国中铁 相关人士透露，受益于铁路基建投资的大幅提升，公司全年新签合同额有望大幅增长。中国中铁上半年新签合同额达到4,110亿元，完成年初计划的60.4%。（完） 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (整理 吴芳; 审校 黄凯)
路透上海4月29日 - 据新华社周六报导，中国商务部新闻发言人孙继文日前表示，考虑到去年汽车销售快速增长抬高基数，以及小排量乘用车购置税优惠政策力度减弱等因素的综合影响，预计全年国内汽车销售将呈现稳中趋缓的总体态势。
路透上海4月29日 - 中国大型港口企业--上港集团周五晚公布季报称，一季度公司实现净利11.4亿元人民币，同比下降6.4%；公司拟托管第三大股东、负责洋山港四期建设的上海同盛（投资）集团有限公司。
路透上海4月29日 - 中国大型保险集团--中国太保周五晚公布一季报，今年前三个月实现净利20亿元人民币，同比下降9%，主要因计提的保险责任准备金明显上升。