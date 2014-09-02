中国金融：中海油拟转海康人寿50%股权，有意接手方或是清华同方--报载

路透北京9月2日 - 上海证券报周二报导称，中国海洋石油总公司拟有意转让其参股的合资寿险公司--海康人寿50%股权，目前有意接手的资本方很可能是清华同方。

海康人寿官方网站信息显示，海康人寿保险有限公司由荷兰全球人寿保险集团(AEGON)与中国海洋石油总公司(CNOOC)各出资50%组建而成，于2003年5月正式获得营业执照，在中国开展寿险业务；海康人寿总部位于上海。

对于中海油萌生退意的原因，上证报引述市场人士指出，在大型国企回归主业、退出辅业的主基调下，中海油也顺应了这一浪潮；持续向保险公司投入资金后不见回报，忍耐底线被打破，无奈之下宣告离场。

其实，海康人寿只是诸多合资寿险“离婚案”中的一例。国泰人寿、海尔纽约人寿、广电日生人寿等，当初“喜结连理”的合资寿险公司，如今股东双方仍是“原配”的已然不多。其中有中方股东大型国企退出的，也有外方股东国际保险巨头离场。